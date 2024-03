Konfiskata pojazdu za co najmniej 1,5 promila

14 marca weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące nietrzeźwych kierowców. Zgodnie z nimi prowadzącemu samochód, który będzie miał 1,5 promila i więcej alkoholu we krwi, zostanie skonfiskowany pojazd (lub jego równowartość). Nawet nie musi powodować wypadku.

Z danych policji wynika, że już o 2 w nocy trafił się pierwszy "delikwent", który najprawdopodobniej straci pojazd. To kierowca i właściciel Audi A3 zatrzymany w Ustroniu, który miał 2 promile alkoholu.

Zgodnie z polskim prawem kierowca może mieć maksymalnie 0,2 promila we krwi.

Jeśli stężenie alkoholu wynosi między 0,2 a 0,5 promila, to jest stan po spożyciu alkoholu. Grozi w takim przypadku kara aresztu, grzywna do 5 tys. zł i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat. Kierowca otrzymuje także 15 pkt karnych.

Zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości. Sąd w takim przypadku może orzec karę grzywny od 5 do 60 tys. zł, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 1 do 10 lat. Do tego 15 pkt karnych.

Ile trzeba wypić, aby mieć 1,5 promila?

To, jak przekłada się ilość wypitego alkoholu na jego obecność we krwi jakiś czas później, zalezy od bardzo wielu czynników. Jednak jakiś czas temu pracowano wzór, który - w przybliżeniu - pozwala to obliczyć.

Wygląda tak:

P = A / (K*W)

Gdzie:

P to zawartość alkoholu we krwi w promilach;

A to ilość wypitego czystego alkoholu etylowego w gramach

K to stały współczynnik wynoszący 0,7 dla mężczyzn i 0,6 dla kobiet;

W to masa ciała w kilogramach.

Jak obliczyć ilość czystego alkoholu? 1 ml alkoholu to 0,8 g, czyli 0,5 l wódki 40 proc. to 160 g alkoholu, butelka wina 12 proc. o pojemności 0,75 l to 72 g alkoholu.

Czyli dla przykładu wypicie przez mężczyznę ważącego 80 kg połowy półlitrowej butelki wódki skutkować będzie obecnością 1,42 promila alkoholu we krwi.

Z kolei, aby ważąca 60 kg kobieta "osiągnęła" wynik w okolicy 1,5 promila alkoholu we krwi, musiałaby wypić 54 g czystego alkoholu, czyli ¾ butelki wina.

Oczywiście na metabolizowanie alkoholu i jego zawartość we krwi - poza płcią i wagą - mają wpływ m.in. upływający czas, wiek, sylwetka, kondycja fizyczna i psychiczna, przyjmowane leki i spożywane w czasie picia posiłki.

Ile czasu potrzebuje człowiek, aby spalić alkohol?

Zdaniem specjalistów człowiek potrzebuje około godziny na zmetabolizowanie 0,2 promila alkoholu. Czyli od momentu wypicia ilości alkoholu potrzebnej do uzyskania zawartości 1,5 promila we krwi, do czasu jego "spalenia" musi upłynąć osiem godzin.

Oczywiście wszystko też zależy od konkretnej osoby i wspomnianych wcześniej cech, a także od tego czy nie zachodzą żadne zakłócające ten proces czynniki.

Co się dzieje, gdy mamy 1,5 promila alkoholu?

Przy zawartości alkoholu w krwi na poziomie 1-2 promila mówimy już o stanie poważnej nietrzeźwości. Objawy, które pojawiły się już przy mniejszym spożyciu, potęgują się.

To zaburzenia równowagi, upośledzenie koordynacji i koncentracji, ograniczenie samokontroli, opóźnienie reakcji, euforia przechodząca w brawurę. Pojawiają się zaburzenia funkcji poznawczych, brak logicznego myślenia, wzrasta agresja i drażliwość. Do tego dochodzi wzrost tętna i ciśnienia krwi.

Tak duże stężenie alkoholu stwarza niebezpieczeństwo dla życia człowieka, a także zagrożenie dla otoczenia.

Alkohol szkodzi zdrowiu w każdej ilości

Od jakiegoś czasu przestaje się mówić o "bezpiecznej dawce" alkoholu, bo takiej nie ma. Każda ilość alkoholu wiążę się z negatywnymi skutkami zdrowotnymi. Podkreśla to regularnie Światowa Organizacja Zdrowia:

Wiele krajowych organizacji zajmujących się zdrowiem zmniejsza ilość dopuszczalnego tygodniowego spożycia alkoholu, określając ją już nie jako "zalecana", ale "ilość związana z mniejszym ryzykiem".

Eksperci podkreślają, że alkohol jest czynnikiem ryzyka siedmiu różnych rodzajów raka, a lista 28 chorób, których rozwój jest związany ze spożyciem trunków, po chińskich badaniach opublikowanych w czerwcu ubiegłego roku została rozszerzona do 61. To m.in. gruźlica, marskość wątroby, nadciśnienie, cukrzyca, padaczka, udar mózgu, choroba niedokrwienna serca, zaćma i dna moczanowa.