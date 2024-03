Dlaczego Pałac Kultury jest dziś podświetlony na fioletowo? Bo 4 marca to Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV - tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Warto być świadomym, warto zapobiegać, warto inwestować w profilaktykę. Tak robimy w Warszawie. Z finansowanego przez miasto programu szczepień skorzystały już tysiące dziewczynek i chłopców w stolicy. W ten sposób pomagamy im chronić się przed wirusem, a także przed wieloma nowotworami. Bo Wasze bezpieczeństwo i zdrowie to nasz priorytet - napisał na platformie X.

To groźny wirus, który wywołuje nowotwór. Jeśli chcesz ochronić swoje dzieci, to 12- i 13-letnie dziewczynki i chłopców po prostu zaszczep. Szczepienia są bezpłatne i dają naszym dzieciom bezpieczeństwo – zaapelowała w zamieszczonym na platformie X wideo minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV

Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV (ang. International HPV Awareness Day) obchodzony jest corocznie 4 marca. Jest to dzień ustanowiony w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat wirusa brodawczaka ludzkiego oraz jego związków z nowotworami. HPV to wirus, który może prowadzić do różnych nowotworów, w tym raka szyjki macicy, raka odbytu, sromu, pochwy, penisa i gardła.

Szczepienia przeciw HPV

Szczepienia przeciwko HPV są dostępne i bezpłatne dla dziewcząt i chłopców w wieku od 11 do 14 lat. Jeśli Twoje dziecko urodziło się w 2010 roku i pierwszą dawkę szczepienia przyjęło przed ukończeniem 14. roku życia, może otrzymać drugą dawkę po dacie 14 urodzin.

Dziecko można zapisać na szczepienie przez Internetowe Konto Pacjenta, infolinię lub bezpośrednio w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).