Szczepienia przeciw HPV należą do działań profilaktycznych. Mają one na celu ochronę przed chorobami wywołanymi przez HPV (Human Papilloma Virus), czyli wirus brodawczaka ludzkiego, które mogą prowadzić do rozwoju stanów przednowotworowych i nowotworów takich jak: rak szyjki macicy, rak sromu, rak pochwy u kobiet. U mężczyzn natomiast chronią przed rakiem prącia - podano na stronie NFZ.

Jak poinformowano, szczepienia przeciwko HPV są szczepieniami zalecanymi dla każdego dziecka po ukończeniu 9 lat. Z uwagi na fakt, że do zakażenia HPV dochodzi głównie drogą płciową, najlepiej wykonać szczepienie jeszcze przed rozpoczęciem aktywności seksualnej. Szczepienie chłopców zapobiega również przenoszeniu się zakażenia na kobiety.

NFZ podkreśla, że szczepienia przeciwko HPV są bezpieczne, a badania naukowe potwierdzają bardzo duży profil ich bezpieczeństwa. Szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat są bezpłatne.

Rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych na świecie nowotworów u kobiet, a wczesne zapobieganie zakażeniom HPV poprzez szczepienie, stanowi bardzo istotny element profilaktyki pierwotnej raka szyjki macicy - poinformowano na stronie NFZ.

Od 2 września 2023 r. szczepionka 2-walentna Cervarix przeciw HPV jest bezpłatna dla wszystkich dzieci od 9 do 18. roku życia. Dzieci w innym wieku niż objęte programem (czyli w wieku 9–11 lat oraz 14–18 lat) mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw HPV.

Szczepionka 2-walentna to szczepionka przeciwko dwóm typom wirusa HPV: 16 i 18. Zapobiega wystąpieniu zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu oraz rakowi szyjki macicy i rakowi odbytu związanych z onkogennymi typami HPV.

Natomiast szczepionka 9-walentna to szczepionka przeciwko dziewięciu typom wirusa brodawczaka ludzkiego, a mianowicie: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Szczepionka chroni przed zmianami przednowotworowymi narządów płciowych i odbytu, rakiem szyjki macicy, rakiem odbytu oraz dodatkowo chroni przed wystąpieniem brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych) związanych przyczynowo z zakażeniem określonymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego.

Aby zapisać dziecko na szczepienie przeciw HPV wystarczy umówić wizytę: w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), przez infolinię 989 (7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 20:00) lub przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).