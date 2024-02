Zarobki polskich lekarzy w 2023 r.

Zespół serwisu "Lekarze - oferty pracy" przedstawił raport dotyczący godzinowych stawek proponowanych lekarzom w 2023 roku, a także ich zmianę względem roku wcześniejszego. Pod uwagę wzięto 3418 ofert pracy z 2023 r. oraz 2043 oferty z 2022 r.

"Lekarze - oferty pracy" to istniejąca od 2016 r. platforma wymiany ofert i informacji dotyczących pracy dla lekarzy. Stworzona i prowadzona przez lekarzy rezydentów w kontekście protestów z 2016 roku. Społeczność LOP liczy ponad 34 tys. lekarzy i pracodawców.

Z raportu wynika, że średnia stawka godzinowa w 2023 roku wyniosła 198,29 zł za godz. W roku 2022 r. było to 178,86 zł za godz., a więc średnia wzrosła o 11 proc. Mediana stawki godzinowej w 2023 roku wyniosła 180 zł za godz. W raporcie mowa jest o kwotach brutto.

W 2023 roku (jak podaje GUS) średnia inflacja w Polsce w stosunku do 2022 roku wyniosła 11,4 procent. Od stycznia do grudnia 2023 roku ceny żywności i napojów alkoholowych wzrosły o 15,1 proc., ceny nośników energii o 17,5 proc. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 7155,48 zł (w 2022 roku wynosiło 6346,15 zł) i nominalnie wzrosło w stosunku do roku poprzedniego o 12,7 proc.) a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. (w stosunku do 2022 r.) wyniósł 1,1 proc." - komentują autorzy raportu.

"Analizując te i inne dane, można stwierdzić, że stawki oferowane lekarzom na LOP w 2023 roku wzrosły jedynie w wymiarze nominalnym. Można powiedzieć, że stawki ofert pracy lekarzy ledwie pokrywają inflację i nie rosną szybciej niż inne wynagrodzenia w Polsce" - dodają.

Zarobki lekarzy w Polsce - województwa

Jak to wygląda w podziale na województwa? Najwyższa średnia w minionym roku dotyczyła woj. mazowieckiego (225,75 zł). Na kolejnych miejscach znalazły się woj. wielkopolskie (220 zł), lubelskie (216, 61) i podlaskie (212,17).

Na końcu zestawienia znalazły się woj. opolskie (178,70), podkarpackie (172,94) i świętokrzyskie (172,14 zł).

"Najwyższych stawek oferowanych na rynku w przeliczeniu na województwa nie można komentować generalnie. Mazowieckie i wielkopolskie to województwa z ludnymi stolicami, w których z natury rzeczy zwykle oferowane są bardziej atrakcyjne stawki.

Podlaskie i lubuskie w poprzednim roku nie oferowały lekarzom atrakcyjnych wynagrodzeń i prawdopodobnie przy niezaspokojonym popycie stawka była sposobem na pozyskanie personelu" - komentują autorzy raportu.

Jeśli chodzi o wielkość miejscowości, największe stawki (236,84) oferowano w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 500 tys. Najniższe w miejscowościach mających poniżej 5 tys. mieszkańców.

"Duże miasta, zawsze dyktują wyższe ceny. Zarabia i płaci się w nich więcej. Z punktu widzenia organizacji systemu ochrony zdrowia są w nich zlokalizowane uczelnie medyczne, wysoko referencyjne, wielospecjalistyczne szpitale oraz cała infrastruktura placówek medycznych z nimi powiązana co generuje więcej miejsc pracy dla lekarzy. Dynamiczniej rozwija się tam zorganizowany segment prywatny.

Można zaryzykować stwierdzenie, że zmierzają one w kierunku hub’ów medycznych oferujących usługi medyczne, gdzie indziej niedostępne. Równolegle w dużych miastach szybko rozwija się też segment niepubliczny, który musi pozyskać dodatkowych pracowników" - czytamy w komentarzu.

"Duże znaczenie dla wysokości stawek lekarzy w dużych miastach ma na pewno wojna w Ukrainie oraz napływ uchodźców. Osoby te skupiły się w większych aglomeracjach, co spowodowało wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne, a co za tym idzie - konieczność większej konkurencji wśród pracodawców" - wyjaśniają autorzy raportu.

Zarobki lekarzy w Polsce - specjalizacje

Jeśli chodzi o specjalizacje, to najwyższe stawki (średnio) z ubiegłym roku były oferowane psychiatrom (304 zł/godz.), reumatologom (300 zł/godz.), dermatologom (287 zł/godz.) i lekarzom medycyny pracy (261 zł/h).

Najwyższe oferowane stawki dotyczyły czterech specjalizacji: chirurgii, radiologii, reumatologii i urologii.

W przypadku średniej na drugim biegunie znalazły się pediatria (175,37 zł), interna (173,34 zł) i rehabilitacja medyczna (155 zł).

"W poprzednim raporcie pisaliśmy, że tak deficytowa specjalizacja jak psychiatria, nie generuje atrakcyjnych ofert pracy dla lekarzy. Teraz widzimy odwrócenie sytuacji, gdyż psychiatria ma jedne z wyższych stawek. Otwartym pozostaje pytanie, czy fakt ten oznacza przekroczenie punktu krytycznego niedoboru kadr, czy początek odbudowy systemu wsparcia zdrowia psychicznego. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o tym rynku, jest on bardzo niedojrzały i wciąż determinowany punktowym popytem" - komentują autorzy.

Zarobki lekarzy w Polsce - miejsce pracy

W raporcie widać też podział stawek ze względu na miejsce pracy. Najwyższe oferowane były w AOS (Ambulatoryjna opieka specjalistyczna), najniższe w szpitalach.

"Nadal najwyższe stawki proponowane są w AOS i wydaje się, że założenia przyjęte w poprzedniej analizie można uznać za prawidłowe (ważnym aspektem dotyczącym wynagradzania jest lepsza organizacja pracy w AOS i POZ, która powoduje, że praca godzinowa lekarza jest bardziej efektywna a co za tym idzie pracodawca jest skłonny zapłacić za nią więcej)" - czytamy w komentarzu.

Zarobki lekarzy w Polsce - etap kariery

Tak, jak można podejrzewać, najwyższe stawki w ubiegłym roku oferowane były specjalistom (średnio 207,71 zł za godzinę). Najniższe - lekarzom (152,94 zł za godzinę).

W porównaniu do 2022 r. wynagrodzenie oferowane w 2023 r. lekarzom wzrosło o 3 proc., lekarzom rezydentom o 21 proc., lekarzom rezydent- specjalista o 11 proc. a specjalistom o 7 proc.

"Przypomnijmy, że 8 sierpnia 2023 weszło w życie rozporządzenie, które reguluje płace, tzw. minimalne rezydentów. W pierwszych dwóch latach rezydent kształcący się w dziedzinie priorytetowej nie może zarabiać mniej niż 8308 zł. Po dwóch latach zatrudnienia wynagrodzenie minimalne wzrasta do 9063 zł. W pozostałych specjalizacjach jest to 7552 zł w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury, a po dwóch latach – 7779 zł" - komentują autorzy raportu.

"Na mocy ustawy w 2023 roku minimalne wynagrodzenie dla lekarza specjalisty (od lipca 2023 do czerwca 2024) wynosiło 9201zł. Czyli rezydent specjalizacji deficytowej po dwóch latach ma praktycznie takie samo wynagrodzenie jak lekarz specjalista. Taki stan rzeczy jest mocno demotywujący dla lekarzy specjalistów, gdyż to właśnie oni mają być nauczycielami i mistrzami dla rezydentów, ponoszą w systemie największą odpowiedzialność, wymaga się od nich najszerszych kompetencji i samodzielności, a oferuje niewiele różniące się minimalne wynagrodzenia" - dodają.