Szczepionka na Krakena

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zaprezentował pierwsze dane dotyczące efektywności szczepionki przeciw Covid-19 zaktualizowanej do wariantu XBB.1.5, nazywanej też szczepionką na Krakena. Jak podkreśla NIZP, zalecenia stosowania tej szczepionki oparto na danych laboratoryjnych i niektórych danych na ludziach. Nie było danych rzeczywistych ani danych dotyczących skuteczności badań klinicznych.

Szczepionka na Krakena - o nazwie Novavax - to szczepionka białkowa podjednostkowa (a więc oparta na bardziej tradycyjnej technologii niż nowsza mRNA, stosowanej chociażby przy szczepionkach przeciwko grypie) firmy Nuvaxovid zaktualizowana pod podwariant koronawirusa dominujący przez większość minionego roku.

Reklama

W Polsce zaczęła być podawana 6 grudnia.

Szczepionka na Krakena - skuteczność

W przypadki szczepionki na Krakena bazowano na wiedzy dotyczącej wyników badań skuteczności klinicznej i efektywności poprzednich wariantów szczepionki przeciw Covid-19. A jak wygląda rzeczywista skuteczność?

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego informuje, że:

wstępne dane z pierwszych 2 miesięcy kampanii szczepień przeciwko Covid-19 w sezonie infekcyjnym 2023/2024 w Holandii wskazują, że dawka przypominająca szczepionki przeciwko Krakenowi znacznie zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 u osób w wieku powyżej 60 lat. Uzyskano efektywność ponad 70,7 proc.

wyniki wskazujące na znaczącą dodatkową ochronę przez (co najmniej) 30 dni przed koniecznością pobytu na SOR, oraz pomocą ambulatoryjną i hospitalizacją (badania w grupie osób powyżej 18 lat),

badania wykazują, że im więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 pacjent otrzyma, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że zachoruje na long Covid. Nazywa się to zależnością dawka-odpowiedź: jedna dawka szczepionki zmniejsza ryzyko o 21 proc., dwie dawki zmniejszają o 59 proc., a 3 lub więcej dawek zmniejszają o 73 proc.

Szczepienia w Polsce

Od początku programu szczepień (od grudnia 2020 r.) do 26 lutego podano w Polsce 58 mln 525 tys. 314 dawek szczepionki. Co najmniej jedną dawką zaszczepionych jest prawie 23 mln osób, dwie przyjęło 19,8 mln. Wg danych ECDC dwiema dawkami zaszczepionych jest 60 proc. populacji, przy średniej dla UE wynoszącej 73 proc. Pierwszą dawkę przypominającą przyjęło 33 proc., drugą - 7 proc.

W ostatnich miesiącach dzienna liczba szczepień znacznie spadła, poza chwilowym wzrostem na przełomie listopada i grudnia, kiedy podawano ponad 20 tys. dawek dziennie. Obecnie jest to kilkaset, kilkadziesiąt preparatów każdego dnia.