Lek na łysienie plackowate dostępny w Wlk. Brytanii

Wielka Brytania zatwierdziła publiczną terapię lekiem na łysienie plackowate. Na tę decyzję czekały tysiące pacjentów. Do tej pory środek o nazwie Litfulo był dostępny jedynie prywatnie. Teraz leczenie będzie się mogło odbywać w ramach National Health Service, czyli tamtejszego publicznego systemu opieki zdrowotnej,

Alopecia UK, czyli organizacja działająca na rzecz poprawy życia osób dotkniętych łysieniem plackowatym, określiła tę decyzję jako "fundamentalną" dla osób cierpiących na tę chorobę. - Zbyt długo pacjenci z łysieniem plackowatym nie mieli licencjonowanej opcji leczenia dostępnej w ramach NHS – powiedziała dyrektor Sue Schilling.

Zielone światło dała National Institute for Health and Care Excellence, czyli organ NHS wydający zgodę na stosowanie produktów i technologii w publicznej ochronie zdrowia. NICE w ubiegłym roku wydał decyzję odmowną, ale zmienił zdanie po konsultacjach społecznych, uzyskaniu dodatkowych informacji na temat leku oraz obniżce jego ceny.

Helen Knight, dyrektor ds. oceny leków w NICE, stwierdziła, że ma świadomość "łysienie plackowate może mieć znaczący wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi" i cieszy się, "że może teraz polecić ten innowacyjny zabieg".

Ocenia się, że z terapii lekiem Liftulo może skorzystać w Wielkiej Brytanii nawet 14 tys. osób powyżej 12. roku życia. Terapia polega na przyjmowaniu jednej tabletki dziennie.

Litfulo - co to za lek?

Litfulo to lek opracowany przez firmę Pfizer. Medyczna nazwa to ritlecitinib. To inhibitor kinazy janusowej oraz tyrozynowej, czyli substancja hamująca reakcję zapalną organizmu, przez co jest pomocna w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Ritlecitinib we wcześniejszych badaniach wykazywał skuteczność w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.

Litfulo w ubiegłym roku został zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Mogą go stosować pacjenci mających 12 lat i więcej.

Badania kliniczne, które były podstawą do wydania decyzji, wykazały, że lek po 24 tygodniach codziennego przyjmowania przywrócił do 80 proc. utraconych włosów na głowie u około 23 proc. badanych. W grupie przyjmującej placebo zauważono pokrycie skóry głowy włosami w 1,6 proc.

Europejska Agencja Leków autoryzowała Litfulo we wrześniu. W Polsce jednak lek nie jest dostępny.

Łysienie plackowate, czyli alopecja

Łysienie plackowate, inaczej alopecja, to najczęstsza przyczyna utraty włosów. To choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje mieszki włosowe. Może mieć też podłoże genetyczne. Chory może stracić nawet 100 proc. włosów. Utrata włosów dotyczy nie tylko skóry głowy, ale także brwi i innych owłosionych okolic ciała.

Schorzenie może się pojawić w każdym wieku, najczęściej dotyka osoby w przedziale wiekowym 20-40 lat, ponad połowa chorych ma poniżej 30 lat. Łysienie plackowate dotyczy kobiet i mężczyzn w takim samym stopniu. Szacuje się, że na chorobę może zapadać nawet 1-2 proc. populacji.