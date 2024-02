Bulgotanie, burczenie w brzuchu

Ten dźwięk zna chyba każdy z nas. Dźwięki dobiegające z wnętrza brzucha kojarzymy przede wszystkim z uczuciem głodu. Burczenie, dudnienie dobiegające z okolic jelit pojawia się także po posiłku. To normalne zjawisko fizjologiczne, świadczące o przepływie treści (cieczy i gazów) przez jelita.

Jak tłumaczy amerykański gastrolog William Chey, nasz przewód pokarmowy na odcinku żołądkowo-jelitowym co jakiś czas przechodzi przez serię intensywnych, często głośnych skurczów, aby usunąć resztki jedzenia.

Jeżeli jednak te odgłosy są wyjątkowo głośne, lub towarzyszą im obrzęk, ból czy gorączka, mogą świadczyć o stanie chorobowym, infekcji żołądka, zespole jelita wrażliwego czy zapaleniu trzustki. Warto wtedy skonsultować to z lekarzem.

Buczenie w uszach

Dzwonienie, szumienie, brzęczenie lub buczenie w uszach, które nie trwa długo i nie jest spowodowane zewnętrznym źródłem, nazywa się szumem w uszach. Ale tak naprawdę to się dzieje w głowie. - Mózg błędnie interpretuje fałszywe sygnały elektryczne jako hałas - wyjaśnia otolaryngolog Samuel Selesnick. Przyczyną może być m.in. problemy z uchem wewnętrznym, nagromadzona woskowina, jednak w większości przypadków przyczyna nie jest znana, więc nie ma na to lekarstwa.

Jeśli szum rwa zbyt długo, lub występuje tylko w jednym uchu, warto to sprawdzić w gabinecie lekarskim. Może to być objaw infekcji dotyczącej ucha wewnętrznego.

Odgłos bicia serca w uchu

Jeśli masz wrażenie, że w uszach bije twoje serce, to mamy do czynienia z pulsującym szumem w uszach. Ucho środkowe i wewnętrzne są wrażliwe na zmiany wysokości ciśnienia krwi. Objaw zatem może być związany z wahaniami ciśnienia lub jego podwyższonym poziomem, ale również wynikać z niewłaściwej higieny uszu, bólu głowy, schorzeń laryngologicznych czy żylnych.

I podobnie, jak we wcześniejszym przypadku, gdy taki stan utrzymuje się zbyt długo, powoduje problemy ze snem, konieczna będzie wizyta u lekarza.

Klikanie i trzaskanie w szczęce

Jeśli w trakcie zamykania lub otwierania ust hałas dobiegający z okolic stawu skroniowo-żuchwowy jest ostry i głośny, to znak, że to miejsce nie pracuje prawidłowo, może to być też skutek zbytniego napięcia mięśni w tych okolicach, wady zgryzu, stresu czy złych nawyków związanych z przeżuwaniem pokarmów.

Pomóc może fizjoterapeuta, konsultacja lekarska będzie też konieczna, gdy pojawiają się trudności w całkowitym otwieraniu czy zamykaniu szczęki.

Świszczący nos

Jeśli podczas oddychania, twój nos wydaje świszczące lub gwiżdżące dźwięki, nie musi to oznaczać zmian chorobowych. Może to być efekt zwężonego korytarza, przez które przedostaje się powietrze. Nos jest po prostu zatkany. Wystarczy go dobrze wydmuchać, ewentualnie przepłukać odpowiednim płynem.

Jeśli jednak ten stan występuje bardzo długo lub pojawił się nagle po urazie głowy, może oznaczać problemy z przegrodą nosową. W tym przypadku po pomoc warto zgłosić się do laryngologa.

Klikanie w gardle

Chrupanie, klikanie, strzelanie w gardle podczas przełykania powinno od razu skłonić nas do wizyty u lekarza. Może to być objaw schorzeń neurologicznych wpływających na kontrolę mięśni, jak chociażby choroba Parkinsona lub nieprawidłowości związanych z chrząstkami znajdującymi się w krtani.

Chrupanie w kolanie

Dźwięk może wydawać się niepokojący, ale przyczyną nie musi być zmiana patologiczna. Może to być odgłos pęcherzyków gazu powstających w płynie stawowym. Gdy jednak chrupaniu w kolanie towarzyszy poważny dyskomfort, ból czy trudności w zginaniu, przyczyn może być wiele. Może to wynikać z uszkodzenia ścięgien, łąkotki czy rzepki, zapalenia czy zwyrodnienia stawów, uraz lub przeciążenia.

Huk podczas zasypiania lub budzenia się

Jeżeli w trakcie zasypiania lub budzenia się doświadczasz dźwięków kojarzących się z polem bitwy - gwałtownym hukiem, eksplozją, wystrzałem, to możesz cierpieć na "zespół eksplodującej głowy", jedno z katalogu zaburzeń snu. Z danych Sleep Medicine Reviews wynika, że wymieniane są też takie objawy, jak uczucie porażenia prądem, klaskanie, a także omamy wzrokowe jak fajerwerki i błyskawice.

Przyczynami mogą być zaburzenia dotyczące pnia mózgu, jego części płatowej, skroniowej lub stres. Napady nie trwają długo i mogą zakłócać sen, ale nie są szkodliwe dla zdrowia. Dokładna przyczyna nie jest znana, dlatego najważniejsze jest ograniczenie stresu i zadbanie o lepszy komfort snu.

Świszczenie podczas kasłania

Jeżeli w trakcie kaszlu z naszych płuc wydobywa się dźwięk przypominający świszczenie czy gwizdanie, może to świadczyć o zwężeniu dróg oddechowych. Może to być skutek infekcji wirusowych i ustąpić po jakimś czasie, ale może też świadczyć o bardziej trwałym schorzeniu. W pierwszej kolejności należy wymienić astmę, ale może to być także objaw alergii, chorób płuc (rozedma, przewlekła obturacyjna choroba płuc) lub refluksu żołądkowo-przełykowy. Warto też zastanowić się, czy nie przesadzamy z paleniem papierosów.

Jeżeli ta dolegliwość utrzymuje się podejrzanie długo, konieczna będzie konsultacja z lekarzem.