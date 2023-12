Jak rozpoznać, że ktoś nas nie lubi? Choć jest to dość trudne, a na dodatek mogą wpływać na to takie czynniki jak samopoczucie czy aktualna sytuacja prywatna lub zawodowa danej osoby, gdy jest to łączone z innymi sygnałami, a na dodatek dość regularnie – wówczas można podejrzewać, że dana osoba może nie żywić wobec nas pozytywnych uczuć. Jakie sygnały świadczą o tym, że ktoś nas nie lubi?

Ułożenie stóp

Jednym z sygnałów, które mogą świadczyć o niechęci drugiej osoby, jest ustawienie jej stóp. Gdy ktoś nie czuje sympatii do drugiej osoby może nieświadomie kierować czubki butów w innym kierunku. Nieraz wymaga to zmiany lub nienaturalnej pozycji nóg. Z kolei gdy ktoś kieruje palce stóp w twoją stronę, możesz przypuszczać, że ta osoba darzy cię sympatią.

Pozycja głowy podczas rozmowy

Jeśli twój rozmówca za tobą nie przepada może np. odwracać wzrok lub nawet całe ciało podczas rozmowy z tobą. Innym znakiem jest sztywna sylwetka ciała i nieruchoma głowa. Brak sygnałów takich jak np. kiwanie głową może świadczyć o niechęci.

Krótkie, zamknięte odpowiedzi

Na niechęć mogą wskazywać także krótkie, zamknięte odpowiedzi na twoje pytania i minimalne zaangażowanie w dialog. Krótkie odpowiedzi nie prowadzą bowiem do dalszej dyskusji, ale ją niejako zamykają.

Jeśli więc twój rozmówca odpowiada jednym słowem lub używa prostego "tak", lub "nie", konsekwentnie udziela krótkich odpowiedzi i wydaje się być niezainteresowany tym, co masz do powiedzeni,a możesz podejrzewać, że nie jest entuzjastycznie nastawiony do interakcji z tobą.

Warto jednak również mieć na uwadze, że takie jednorazowe zachowanie może być podyktowane także np. nieśmiałością, brakiem pewności siebie lub gorszym samopoczuciem danego dnia.

Unikanie kontaktu

Dana osoba nie chce spędzać z tobą czasu? Unikanie kontaktu, nie przyjmowanie zaproszeń na spotkania, szukanie wymówek i powodów, by nie spędzać z tobą czasu - wszystko to może świadczyć o tym, że osoba nie darzy cię sympatią.

Ograniczony kontakt wzrokowy

Brak kontaktu wzrokowego lub częste unikanie kontaktu wzrokowego może wskazywać na brak zainteresowania lub dyskomfort. Warto jednak pamiętać, podobnie jak w innych powyższych przypadkach, że brak lub ograniczony kontakt wzrokowy może również wynikać np. z nieśmiałości lub niepewności, zmęczenia lub zdenerwowania, zanurzenia w myślach lub z powodu osobistych preferencji (niektóre osoby nie czują się komfortowo przy długotrwałym kontakcie wzrokowym i wolą go unikać bez jakiejkolwiek negatywnej intencji.

Brak reakcji na kontakt z twojej strony

Jeśli twoje próby kontaktu (w postaci np. wiadomości, połączeń czy SMS-ów) są konsekwentnie ignorowane lub spotykają się z niewielką reakcją, może to oznaczać, że dana osoba nie jest zainteresowana znajomością z tobą.

Odwoływanie wspólnych planów

Także regularne i konsekwentne odwoływanie planów lub unikanie spotkań towarzyskich, w których będziesz obecny/a, może wskazywać na brak zainteresowania spędzaniem z tobą czasu.