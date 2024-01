Tani suplement opóźnia ryzyko demencji

Regularne przyjmowanie suplementu diety w postaci multiwitaminy może spowolnić rozwój chorób otępiennych. Do takich wniosków doszli naukowcy z Mass General Brigham, amerykańskiej sieci placówek zdrowotnych. Badania wykazały, że u osób przyjmujących takie tabletki obserwuje się wolniejsze starzenie się mózgu i mniejszą utratę pamięci epizodycznej. Wyniki analizy opublikowane zostały w serwisie The American Journal of Clinical Nutrition.

Jak ocenili autorzy badania, efekty można określić jako "opóźnienie procesu pogorszenia się funkcji poznawczych o dwa lata".

- Osłabienie funkcji poznawczych jest jednym z głównych problemów zdrowotnych większości osób starszych, a codzienna suplementacja multiwitaminami może to spowolnić - powiedział szef zespołu badawczego, dr Chirag Vyas, z Wydziału Psychiatrii w Massachusetts General Hospital.

Jak wyjaśnił, zdolności naszego mózgu pogarszają się z wiekiem, a ten proces zachodzi szybciej u osób cierpiących na zaburzenia poznawcze, które z kolei zwiększają ryzyko demencji i choroby Alzheimera. W ocenie amerykańskiej agencji National Institute of Ageing, u około 10-20 proc. osób powyżej 65 lat z zaburzeniami poznawczymi w ciągu roku rozwinie się demencja.

Multiwitamina korzystna dla naszego mózgu

Pierwsze oznaki pogarszania się kondycji mózgu można opóźnić, przyjmując powszechnie dostępne suplementy zawierające mieszankę witamin i minerałów.

W badaniu wzięły udział 573 osoby w wieku powyżej 60 lat. 272 z nich przyjmowały suplement z multiwitaminą, 301 - placebo. Ich zadaniem przez dwa lata było rozwiązywanie zagadek logicznych i pamięciowych.

Po tym czasie okazało się, że "codzienne przyjmowanie multiwitaminy korzystnie wpływa zarówno na ogólne zdolności poznawcze , jak i na pamięć epizodyczną, a zatem badanie potwierdza korzyści wynikające z codziennego spożywania takich suplementów w zapobieganiu pogorszeniu funkcji poznawczych u osób starszych". Może to wynikać z tego, że niedobory składników odżywczych zwiększają ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych.

- To ekscytujące. Daje nadzieję, że multiwitaminy mogą być bezpiecznym, dostępnym i niedrogim sposobem na ochronę zdrowia mózgu - powiedziała dr JoAnn Manson, jedna z autorek badań, kierownik Oddziału Medycyny Prewencyjnej w Brigham and Women's Hospital.

Autorzy badania w podsumowaniu zaznaczyli jednak, "że nie ma na razie dowodów na długotrwałe efekty takich suplementacji, nie ma też podstaw do tego, aby pracownicy ochrony zdrowia zalecali codzienną suplementację w celu zapobiegania pogorszeniu funkcji poznawczych".

Demencja - co o niej wiemy?

Demencja to jedna z chorób cywilizacyjnych. Na choroby otępienne choruje coraz więcej osób na całym świecie. Wciąż nie są znane przyczyny powstawania choroby, nie znaleziono też skutecznego lekarstwa, nowością są środki jedynie hamujące postępy demencji.

Na choroby otępienne na całym świecie choruje około 55 mln osób. Do 2050 r. ta liczba ma się potroić i wzrosnąć do 152 mln. W Polsce demencja dotyczy 400-500 tys. mieszkańców. Najczęstszą postacią jest choroba Alzheimera, obejmuje 60-70 proc. przypadków.

Choroby otępienne zazwyczaj dotykają osoby po 65. roku życia, w grupie ryzyka znajdują się też osoby chore na cukrzycę, nadciśnienie, depresję, a także mające podwyższony poziom cholesterolu.