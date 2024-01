Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to narzędzie ułatwiające pacjentom korzystanie z usług cyfrowych w ramach opieki zdrowotnej. Dzięki niemu każda osoba może w szybki i bezpieczny sposób sprawdzić informacje dotyczące nie tylko swojego zdrowia, ale także zdrowia osób, które udzieliły jej odpowiednich uprawnień. W IKP dostępne są informacje dotyczące e-recept, e-skierowań, dawkowania przepisanego leku, historii wizyt w przychodni oraz innych zdarzeń medycznych. Warto dodać, że z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) może korzystać każda osoba posiadająca numer PESEL.

Zmiany w logowaniu do IKP

Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadziły nowe zabezpieczenia podczas logowania do Internetowego Konta Pacjenta. Aby zalogować się, użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub innych opcji, takich jak aplikacja mObywatel, e-dowód czy konto internetowe w banku. Ostatnio jednak wprowadzono zmiany dotyczące procesu logowania do IKP. W związku z tym obecnie obowiązuje dwuetapowa weryfikacja.

Osoby, które chcą zalogować się do swojego Internetowego Konta Pacjenta poprzez profil zaufany, muszą potwierdzić chęć dostępu do danych poprzez specjalny kod, który przyjdzie do nich SMS-em. Ta nowa funkcja to dodatkowe zabezpieczenie. Trzeba jednak pamiętać, aby mieć telefon przy sobie. Poprzez profil zaufany można zalogować się nie tylko na Internetowe Konto Pacjenta, ale również pierwszy raz do aplikacji mojeIKP.

Jak zalogować się do IKP przez profil zaufany?

Na stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia udostępniono instrukcję dotyczącą logowania się do Internetowego Konta Pacjenta za pośrednictwem profilu zaufanego. Pacjent może się zalogować: tak jak na konto w banku lub w Envelo oraz za pomocą nazwy użytkownika, lub adresu e-mail podanego podczas zakładania profilu zaufanego.

Aby zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta poprzez profil zaufany zgodnie z nową metodą, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Najpierw należy wpisać nazwę użytkownika lub adresu e-mail oraz hasło do swojego profilu zaufanego.

Następnie na telefon przyjdzie wiadomość SMS z kodem do zalogowania.

Otrzymany kod należy wpisać w odpowiednie okienko, które pojawi się na stronie internetowej.

Na koniec wystarczy kliknąć przycisk "Potwierdź".

Funkcje w aplikacji mojeIKP

IKP ma wiele funkcji, jednak jeszcze więcej ma ich aplikacja mojeIKP. Poza dostępem do historii leczenia, e-recept i e-skierowań, mojeIKP posiada szereg dodatkowych udogodnień, które mogą okazać się użyteczne na co dzień. Jednym z nich jest opcja zakupu leku w aptece poprzez wyświetlenie kodu QR na ekranie telefonu, eliminując konieczność podawania farmaceucie numeru PESEL.

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość otrzymywania powiadomień o wystawionych e-receptach czy e-skierowaniach, wysyłanych bezpośrednio na telefon. Aplikacja mojeIKP oferuje także interesującą funkcję w postaci licznika picia wody, co umożliwia użytkownikom monitorowanie i dbanie o odpowiednie nawodnienie. W ramach aplikacji można także sprawdzić datę ważności leku oraz skorzystać z planu bezpiecznych treningów "8 tygodni do zdrowia". Ponadto użytkownicy mają dostęp do portalu "diety NFZ" oraz funkcji krokomierza.

Nowy telefon a mojeIKP

A co w sytuacji, gdy zmienimy telefon? Wówczas konieczne jest ponowne zainstalowanie wcześniej używanych aplikacji, w tym również mojeIKP. Warto zaznaczyć, że korzystając z Internetowego Konta Pacjenta w formie aplikacji, jesteśmy uprawnieni do używania go na maksymalnie trzech urządzeniach mobilnych.

Dlatego zmieniając telefon, należy pamiętać o tym, aby wejść na IKP i usunąć ze swojego profilu stare urządzenia. Można też na starym telefonie skorzystaj z opcji "Odłącz aplikację od swojego IKP" dostępnej w menu aplikacji.

W przeciwnym razie mogą być trudności z zalogowaniem się na nowym urządzeniu. Przy korzystaniu z nowego telefonu, konieczne jest zalogowanie się tak, jak to miało miejsce podczas pierwszego dostępu, a następnie ponowne ustanowienie swojego PIN-u.

Warto mieć na uwadze, że istnieje możliwość potwierdzania swojego profilu zaufanego za pomocą tzw. push notification odbieranego w aplikacji mObywatel. Jednak aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest wcześniejsze dostosowanie ustawień autoryzacji w swoim profilu zaufanym.