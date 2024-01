Uwaga na śliskie powierzchnie

Panująca obecnie pogoda, choć nie jest szczególnie zimna, to stwarza innego rodzaju niebezpieczeństwo. Temperatura bliska zera, padający śnieg, mróz w nocy stwarzają idealne warunki do tworzenia się oblodzonych śliskich powierzchni.

Spacer po chodniku w mieście, a zwłaszcza po schodach i pochylonych nawierzchniach, grozi w takich warunkach upadkiem. Najbardziej narażone są wtedy stawy skokowe, kolana i - gdy usiłujemy zamortyzować upadek - nadgarstki.

Reklama

Reklama

Nie każda kontuzja musi oznaczać złamania. Staraj się jednak nie nadwyrężać uszkodzonej kończyny. Jednak gdy ból utrzymuje się zbyt długo, dobrze byłoby to skonsultować to z lekarzem. Jeżeli jesteś w stanie się poruszać, udaj się do przychodni lub na izbę przyjęć. Gdy nie możesz się ruszyć lub uraz wydaje się być poważniejszy (np. dotyczyć biodra), nie wahaj się wezwać pogotowia.

Upadek na ludzie - jak się uchronić

Profilaktyka jest najlepszą formą ochrony przed niebezpieczeństwem. I najtańszą. W przypadku ryzyka ewentualnego upadku jest to ograniczenie wychodzenia na zewnątrz. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, kobiet w ciąży i wszystkich tych, u których konsekwencje wszelkich urazów mogą być poważniejsze.

Jak zminimalizować ryzyko upadku?