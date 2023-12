Przed nami sylwester. Dla wielu to okazja do zabawy do białego rana. Często zakrapiana alkoholem, co wiąże się nierzadko z przykrymi niedogodnościami dla następnego. Czyli kacem. Jak sobie z nim poradzić? "Najlepsze na kaca jest powietrze z pompki od materaca", jak mawiał kabaret Ani Mru Mru. Nie ma jednak dowodów na skuteczność tej metody, w dodatku nie w każdym domu można znaleźć taką pompkę.

Poniżej przedstawiamy kilka sposób na poradzenie sobie z syndromem dnia wczorajszego, raczej sprawdzonych.

Woda

Woda to życie. To znane od lat twierdzenie zawiera czystą prawdę. Woda potrafi nas przywrócić do życia następnego dnia po zakrapianej imprezie. Alkohol skutkuje odwodnieniem organizmu, czego efektem jest właśnie ból głowy i ogólnie fatalne samopoczucie. Dlatego jak najszybciej po przebudzeniu warto wypić sporą ilość wody. Najlepiej niegazowanej, wzbogaconej o plasterek cytryny, imbiru czy ogórka. Można też zrobić domowy napój izotoniczny - do wody dodać cytrynę, miód i trochę soli.

Co ważne, co najmniej szklankę wody warto też wypić po zakończeniu imprezy, tuż przed pójściem spać.

Soki

Jak nie woda, to mogą być różnego rodzaju soki. Zarówno owocowe, jak i warzywne. W tym drugim przypadku szczególnie korzystny może być sok pomidorowy. Nie tylko nawodni, ale też dostarczy witaminy C oraz niezbędnych w takim stanie pierwiastków - potasu i sodu.

Pomocne też będą soki - kiszonki, a więc sok z kiszonej kapusty, kiszonych ogórków czy zakwas z czerwonych buraków. Świetnie nawadniają i zawierają wiele prozdrowotnych mikroelementów.

Elektrolity

Walcząc z kacem, warto skorzystać z dobrodziejstw medycyny. Zamiast samemu głowić się nad magiczną miksturą, można wcześniej zaopatrzyć się w napoje izotoniczne bogate w elektrolity lub musujące tabletki z elektrolitami. Te bowiem tracimy wraz z wodą, gdy pijemy alkohol. Produkty takie pozwolą nam przywrócić równowagę elektrolitową i uzupełnić zapasy potasu, sodu, wapnia i magnezu.

Odżywczy posiłek

Część osób wyznaje zasadę, że na kaca najlepsze jest tzw. śmieciowe jedzenie. Jednak może brakować sił, aby przejść się do lokalu oferującego takie produkty, pozostaje zatem kuchnia w domu. Dużo dobrego zdziała gorący tłusty rosół, kawałek niezbyt chudego mięsa, jajecznica albo jajka na miękko (dostarczą białko oraz cysteinę pomocną w usuwaniu toksyn).

Można zrobić też kanapkę z wędliną i ogórkiem kiszonym (kiszonki to, jak wiadomo, samo dobro). Pomogą też owoce, zawierające dużo cukru, szczególnie banany bogate w potas i magnez oraz warzywa bogate w wodę.

Kąpiel lub prysznic

W filmach bardzo często, gdy trzeba kogoś "po spożyciu" postawić do pionu, stawia się pod prysznicem i puszcza lodowatą wodę. Tak, to działa, choć woda nie musi być aż tak bardzo zimna. Chłodny strumień obkurczy naczynia krwionośne, poprawi krążenie, co z kolei przyspieszy usuwanie toksyn z organizmu i zmniejszenie bólu głowy.

Z drugiej strony, tak samo może zadziałać ciepła kąpiel w wannie.

Wysiłek fizyczny

Człowiek leżący w łóżku, zmagający się z bólem głowy i nudnościami raczej myśli o przeleżeniu tam całego dnia. Owszem, drzemka z pewnością pomoże, jednak zmobilizowanie się do jakiejkolwiek aktywności może przynieść równie zbawienne skutki. Ruch może zadziałać podobnie jak prysznic - dotleni, pobudzi krążenie i przyspieszy proces zdrowienia. Idealny będzie spacer na świeżym powietrzu, możemy przy okazji przejść się do sklepu czy apteki po produkty, które postawią nas na nogi.

Aspiryna

Gdy domowe sposoby okażą się mało skuteczne, trzeba będzie wesprzeć się środkami farmakologicznymi. Aspiryna jest lepszym rozwiązaniem niż popularne leki przeciwbólowe. Szczególnie niewskazany jest paracetamol. Rozkładając się w organizmie, wydziela m.in. toksyczny związek, który musi być zneutralizowany przez hormony produkowane przez wątrobę. A ta jest już przecież zajęta neutralizowaniem wcześniej pochłoniętej toksyny, czyli alkoholu, a konkretnie aldehydu octowego. Lepiej przyjąć ibuprofen, a jeszcze lepiej aspirynę.

Trzeba jednak pamiętać, aby aspirynę przyjąć następnego dnia, a nie profilaktycznie, jeszcze w trakcie spożywania alkoholu. Ważne też, aby wraz z aspiryną przyjąć dużą ilość wody albo innych płynów.