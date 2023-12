Przed nami sylwestrowa zabawa. Czyli tańce, hulanki i biesiadowanie do samego rana. Najczęściej w towarzystwie alkoholu. Pamiętajmy, że nie ma bezpiecznej dawki tej - nie wahajmy się nazwać po imieniu - trucizny, każda ilość wiąże się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Reklama

Jeżeli już jednak decydujemy się na spożywanie napojów procentowych, warto przestrzegać kilku zasad, które pozwolą bawić się dłużej i zminimalizować przykrych konsekwencji dzień później.

Nie pij na pusty żołądek

Alkohol wypijany na pusty żołądek znacznie szybciej trafia do krwioobiegu, może nawet zaszkodzić. Dlatego warto zadbać o odpowiedni "podkład" jeszcze przez zakrapianą imprezą, niezależnie od tego, czy w jej trakcie będziemy coś jeść. Ale z drugiej strony nie warto się też przejadać. Przed wyruszeniem na zabawę można zjeść prosty sycący posiłek, bogaty w białka i tłuszcze. Może to być jajecznica, kurczak pieczony czy kanapka z tłustą wędliną. Pomóc może też wypicie szklanki mleka lub szklanki soku z kiszonych ogórków.

Reklama

Reklama

W trakcie imprezy warto co jakiś czas przekąsić coś ciepłego (bigos czy rosół będą idealne) tłustego, słodkiego czy sięgać po kiszonki.

Wyśpij się

Elementem przygotowań do imprezy powinno być zadbanie nie tylko o żołądek, ale i głowę. Im człowiek bardziej wypoczęty, tym bardziej odporny na skutki wielogodzinnego wysiłku. Drzemka kilka godzin przed zabawą na pewno nie zaszkodzi.

Nie mieszaj alkoholi

To jedna z najcenniejszych rad. Jeżeli chcesz wytrwać jak najdłużej na imprezie, to staraj się nie mieszkać alkoholi, pozostań przy swoim ulubionym trunku. Inaczej może cię ominąć nawet północny toast. Szczególnie zdradliwe może być mieszanie alkoholi czystych z alkoholami zawierającymi gaz, czyli wódki z piwem. Jeżeli jednak zdecydujesz się na spróbowanie kilku rodzajów alkoholi, to pamiętaj o dwóch radach: ogranicz ilość każdego z nich oraz zacznij od słabszych trunków, te mocniejsze niech pojawią się później.

Nawadniaj się

Choć może to brzmieć niedorzecznie, alkohol odwadnia organizm. Warto więc regularnie uzupełniać płyny w organizmie. Najlepiej wodą, może być z dodatkiem cytryny (zawiera witaminę C), mogą to być też soki warzywne lub owocowe. Neutralne płyny rozcieńczą też te procentowe, dzięki czemu wytrwasz dłużej na imprezie. Nie powinno się popijać alkoholu gazowanymi napojami, bo skutek będzie odwrotny - bąbelki sprawią, że działanie trunków będzie mocniejsze.

O szklance wody warto będzie też pomyśleć po zakończeniu imprezy, przed pójściem spać. No i następnego dnia rano.

Ruszaj się

Na szczęście zabawa sylwestrowa to nie tylko nasiadówka przy suto zastawionym stole, ale także tańce. To nie tylko okazja do wypocenia procentów, ale także do zrobienia sobie przerwy w piciu. Oczywiście nie wszyscy lubią czy umieją tańczyć, wtedy opcją jest wyjście na zewnątrz i kilku- kilkunastominutowy spacer.