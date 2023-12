Demencja czy inaczej otępienie, do której zalicza się choroba Alzheimera, to poważne schorzenie neurodegeneracyjne w początkowej fazie osłabiające funkcje poznawcze, stopniowo wyniszczające umysł i pamięć, a w efekcie prowadzące do śmierci. Najczęściej dotyka osoby starsze, jednak zdarzają się przypadki zachorowań także u młodszych. Nie istnieje jak dotąd skuteczny lek na demencję, środki farmakologiczne mogą jedynie opóźnić rozwój choroby.

Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby otępiennej. Najnowsze wyniki badań na ten temat opublikowano w czasopiśmie medycznym „Neurology”. Naukowcy zwracają w nim uwagę, że osoby, które mają problemy z ciągłością snu, powinny zachować szczególną ostrożność, ponieważ są bardziej narażone na rozwój demencji. Chodziło przede wszystkim o tych, którzy regularnie wybudzali się co najmniej dwa razy na noc.

Do takich wniosków doszli uczeni z Amerykańskiej Akademii Neurologii po przeanalizowaniu wzorców snu ponad 88 tysięcy osób. W badaniu wzięli udział mężczyźni i kobiety w wieku ponad 62 lat, trwało ono siedem lat.

Okazało się, że w tym czasie u 480 uczestników projektu rozwinęła się demencja, a osoby z tak zwanymi nieregularnymi wzorcami snu – czyli takie, które wybudzały się regularnie częściej niż raz w ciągu jednej nocy – były o 53 proc. bardziej narażone na rozwój choroby. Naukowcy zwrócili jednocześnie uwagę, że choć związek między nieregularnym snem a otępieniem jest wciąż niejasny, to badanie pokazuje, że oba czynniki mogą być ze sobą ściśle powiązane.

Czy biorąc pod uwagę jakość snu, istnieje jakiś sposób na zmniejszenie ryzyka zapadnięcia na choroby neurodegeneracyjne? Cytowani przez dziennik „Mirror” eksperci z brytyjskich Narodowych Instytutów Zdrowia (National Institutes of Health) zalecają zachowanie odpowiedniej higieny snu. Ich zdaniem należy zacząć od zachowania ciągłości wypoczynku i zadbać o to, by trwał od siedmiu do dziewięciu godzin na noc. Może w tym pomóc wyregulowanie zegara biologicznego – kładzenie się do snu i wstawanie każdego dnia o tych samych porach.