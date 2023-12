320 tys. zł nagród od Katarzyny Sójki

Katarzyna Sójka była ministrem zdrowia od 10 sierpnia do 27 listopada. Przestała pełnić tę funkcję, gdy Mateusz Morawiecki ogłosił skład nowego rządu, w którym resort zdrowia objęła Ewa Krajewska. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", w ostatnich dniach urzędowania Sójka zdążyła przyznać 320 tys. nagród.

Otrzymali je:

Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie dr hab. Hubert Krzysztofiak,

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. Henryk Skarżyński,

Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc prof. Stefan Wesołowski,

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak,

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii prof. Jan Walewski,

Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński.

Jak wyjaśniła rzeczniczka MZ Iwona Kania, średnia przyznanych nagród wyniosła 53 633 zł, a najwięcej - 80 tys. - miał otrzymać szef ABM.

Sójka się tłumaczy

11 grudnia odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Tematem były zmiany w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok. Przewodniczący komisji Bartosz Arłukowicz spytał byłą minister zdrowia, obecnie jedną z członkiń komisji, o kwestię przyznanych przez nią nagród.

- To są nagrody, które są przydzielane dla dyrektorów, profesorów, kierowników instytutów. Zgodnie z ustawą, która ma już ponad 20 lat, każdy minister na wniosek – bo oczywiście wszystkie te wypłaty były na wniosek m.in. rad, rad społecznych – ma do tego prawo. I miałam do tego prawo, tak jak i pan miał prawo, wypłacając 370 tys. zł właśnie na nagrody w takiej wysokości dla pięciu dyrektorów. Naliczył pan 320 tys. zł w moim przypadku dla sześciu osób, a pan 370 tys. zł przeznaczył dla pięciu dyrektorów - odpowiedziała Sójka - donosi serwis Rynek Zdrowia.

Arłukowicz chciał poznać źródło finansowania tych nagród. - Pochodziły z tego samego źródła, z którego pan przydzielał 370 tys. zł dla pięciu osób - odpowiedziała Sójka.