Ewa Krajewska nową minister zdrowia

27 listopada odbyła się uroczystość zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego. W składzie znalazło się 18 ministrów. Większość z nich wcześniej nie pełniła funkcji w rządzie. Wśród nich znalazła się nowa minister zdrowia Ewa Krajewska.

Ewa Krajewska została minister zdrowia w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Do tej pory była szefową Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Na to stanowisko powołana została przez ówczesnego szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego w lutym 2021. Do jej zadań należał "nadzór merytoryczny nad Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi we wszystkich 16 województwach w Polsce, a także kontrola wszystkich podmiotów biorących udział w obrocie produktami leczniczymi".

Wcześniej, od marca 2020 r., była zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Była też Przewodniczącą Zespołu ds. opieki farmaceutycznej, Przewodniczącą Zespołu ds. dostępności tlenu medycznego i członkiem Komitetu Sterującego na wspólne zakupy w KE.

Magister farmacji

Na stronie rządowej można było przeczytać, że Ewa Krajewska "posiada rozległą wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonujących na rynku lekowym w odniesieniu do aptek, szpitali oraz Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji resortu zdrowia, który uczestniczy w podejmowaniu strategicznych decyzji dla szeroko pojętej polityki lekowej państwa".

Ewa Krajewska to magister farmacji, od 2015 r. specjalistka farmacji szpitalnej. Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W obecnym roku ukończyła studia podyplomowe MBA in Public Healthcare realizowane w konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Krakowską Szkołą Biznesu oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.