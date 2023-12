W środę ruszyły szczepienia szczepionką zaktualizowaną pod dominujący obecnie podwariant koronawirusa zwany Krakenem. Część aptek i przychodni, w których mają odbywać się szczepienia, nie otrzymały tylu szczepionek, ile zamówiły.

Jak zapowiada w rozmowie z Radiem ZET szef Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, jeszcze dziś do naszego kraju ma trafić kolejna dostawa, zamówione 200 tysięcy sztuk szczepionek. Kuczmierowski prosi o cierpliwość i mówi, że preparaty będą sukcesywnie dowożone do punktów szczepień. Dodaje, że do Agencji Rezerw Strategicznych nie dotarły informacje o tym, że zmieniane są terminy szczepień.

Reklama

Jak się zapisać na szczepienie?

Od 6 grudnia w Polsce rozpoczęły się szczepienia kolejną dawką przypominającą szczepionki przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na szczepienie można zarejestrować się za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, w przychodni lub aptece, przez system rejestracji elektronicznej na stronie pacjent.gov.pl albo przez infolinię telefoniczną, pod numerem 989.

Reklama

Reporter Radia ZET Daniel Wrzos próbował się zapisać przez infolinię resortu zdrowia. Padł jedynie komunikat, że wszystkie linie są zajęte i prośba o kontakt za kilkanaście minut.