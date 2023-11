Świńska grypa u człowieka w Wielkiej Brytanii

Urzędnicy z Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) badają pierwszy potwierdzony przypadek nowego szczepu świńskiej grypy w Wielkiej Brytanii. Zakażenie wirusem grypy A/H1N2 wykryto w przychodni rodzinnej w North Yorkshire podczas rutynowego badania przesiewowego na grypę.

Zakażona osoba zgłaszała dolegliwości ze strony układu oddechowego. Objawy były łagodne i nie trwały długo.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób została zainfekowana (brak informacji o kontakcie ze świniami) i czy jest zagrożeniem dla innych ludzi.

- Pracujemy, aby wyśledzić bliskie kontakty i ograniczyć potencjalne rozprzestrzenianie się wirusa - powiedziała Meera Chand, dyrektor UKHSA ds. incydentów.

Brytyjska sekretarz zdrowia Victoria Atkins powiedziała, że ​​osobę zidentyfikowano w drodze "dokładnego i szeroko zakrojonego" programu badań przesiewowych i monitorowania prowadzonego przez UKHSA. Zaleciła też, aby chorzy z objawami grypopodobnymi unikali kontaktu z innymi osobami, zwłaszcza starszymi, cierpiącymi na inne schorzenia i mającymi obniżoną odporność.

Główny lekarz weterynarii Christine Middlemiss zaapelowała natomiast, aby utrzymywać wysokie standardy dotyczące zdrowia zwierząt i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości.

Paul Hunter, profesor medycyny w rozmowie z serwisem BBC uspokoił, że świńska grypa nie powoduje cięższych objawów niż inne powszechnie krążące wirusy grypy ludzkiej. Dolegliwości obserwowane u zakażonej teraz osoby były podobne do tych wcześniej występujących u chorych na świńską grypę.

Świńska grypa

Wirusy grypy dzielą się na trzy typy: typ A, typ B i typ C. Pierwszy typ ma największą zdolność do mutacji, występuje u ludzi, a także u innych ssaków oraz ptaków. Podtypy wirusów grypy oznaczane są literami H i N oznaczającymi dwa białka: hemaglutyninę i neuraminidazę, przez które rozprzestrzenia się w organizmie żywiciela.

Wirusy grypy A krążą w populacjach świń w większości regionów świata. H1N1, H1N2 i H3N2 to główne podtypy wirusów świńskiej grypy A występujące u świń i czasami zakażające ludzi, najczęściej w wyniku bezpośredniego kontaktu z zainfekowanym zwierzęciem lub ze skażonym środowiskiem. Do podtypu H1N1 zaliczają się także ludzka grypa sezonowa i tzw. hiszpanka, która w latach 1918-20 doprowadziła do śmierci 50 mln osób na całym świecie.

Od 2005 r. na całym świecie zgłoszono ogółem 50 przypadków grypy A/H1N2 u ludzi, jednak żaden z nich nie jest genetycznie spokrewniony z obecnie wykrytym szczepem. Infekcja teraz wykryta stanowi nowy klad (1b.1.1), który różni się od niedawnych przypadków grypy A/H1N2 wykrytych u ludzi w innych częściach świata, ale jest podobny do wirusów występujących u świń brytyjskich. Niedawno jeden przypadek podtypu A/H1N2 wykryto w Stanach Zjednoczonych.

W 2009 r. wybuchła na świecie pandemia świńskiej grypy u ludzi wywołana podtypem A/H1N1. Wirus ten zawierał materiał genetyczny wirusów, które krążyły u świń, ptaków i ludzi od lat 90. ubiegłego wieku. Świńską grypę wykryto w 74 krajach, na całym świecie zmarło 284 tys. osób. W Polsce oficjalnie wg informacji Głównego Inspektora Sanitarnego odnotowano 182 zgony, natomiast dane WHO mówiły o 2 tys. ofiar.