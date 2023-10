Grypa zbiera coraz większe żniwo

Sezon grypowy rozpoczął się na dobre. Poprzedni zebrał rekordowe żniwo. Od września 2022 r. do maja 2023 r. w Polsce zachorowało (lub pojawiły się takie podejrzenia) 5,85 mln osób. To najwięcej od prawie 50 lat, czyli od czasu, gdy ł Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH — Państwowy Instytut Badawczy prezentuje takie statystyki.

Reklama

W lipcu zniesiono obowiązek raportowania przez placówki medyczne przypadków grypy lub podejrzeń choroby ("w związku z nowelizacją Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na 2023 r."), więc nie jest możliwe śledzenie na bieżąco skali zachorowań. Wiadomo na pewno, że choroby nie można lekceważyć.

Reklama

Z jedynych danych NIZP dotyczących grypy dostępnych na stronie można wyczytać, że od początku roku do 15 października stwierdzono 10 855 potwierdzonych przypadków. W takim samym okresie ubiegłego roku tych przypadków było 2 601, a więc niemal pięć razy mniej. Jak widać zatem, z grypą nie ma żartów.

"To może być ostatnia choroba w życiu"

Sama grypa, choć nieprzyjemna i powodująca co najmniej kilkudniową niedyspozycję, nie jest tak groźna, jak jej ewentualne powikłania. Choroba może powodować u osób starszych pogorszenie chorób współistniejących, przede wszystkim sercowo-naczyniowych i metabolicznych, jak również komplikacje u chorych w każdym wieku. Seniorzy narażeni są zwłaszcza w dniach, kiedy rodziny spotykają się w większym gronie.

- Kontakt osób młodych ze starszymi skutkuje u tych drugich zachorowalnością na grypę i późniejszymi powikłaniami w postaci zapalenia płuc lub powikłań sercowo-naczyniowych, które są dla nich często ostatnią chorobą w życiu - mówił dla Medonetu prof. dr hab. Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.

Reklama

– Co roku z powodu powikłań grypy umiera ok. 6 tys. osób po 65. roku życia. Jeśli zatem w minionym sezonie infekcyjnym mieliśmy blisko 6 mln zachorowań, to zgonów było niewątpliwie więcej, szczególnie gdybyśmy w tych statystykach uwzględnili następstwa sercowo-naczyniowe grypy – ostrzegał prof. prof. Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodniczący Rady Naukowej OPZCI.

Powikłania po grypie - lista

Lista powikłań pogrypowych jest naprawdę spora. Dotyczą najważniejszych narządów i układów w naszym ciele. Do czego może doprowadzić nieleczona lub niedostatecznie wyleczona grypa? Oto możliwe schorzenia (za serwisem pacjent.gov):

Układ układ oddechowy:

zapalenie płuc,

zapalenie oskrzeli,

wtórne bakteryjne zapalenie płuc,

zapalenie oskrzelików,

zaostrzenie astmy,

niewydolność wielonarządowa.

Układ krążenia:

zapalenie mięśnia sercowego,

zapalenie osierdzia,

zwiększone ryzyko zawału serca,

zapalenie mięśni obwodowych.

Układ nerwowy:

zapalenie mózgu i opon mózgowych,

encefalopatia,

zespół Reye’a – częściej u dzieci,

zespół Guillain–Barré.

Jak unikać powikłań? Zaszczepić się

Lekarze nieustannie powtarzają, że najlepszym sposobem na uniknięcie choroby i jej powikłań jest zaszczepienie się. Jednocześnie przytaczają dane, że w Polsce przeciwko grypie szczepi się w 4-6 proc. populacji. To zdecydowanie za mało. O szczepieniu powinni pomyśleć przede wszystkim seniorzy, kobiety w ciąży, najmłodsze dzieci, osoby zmagające się z chorobami serca, płuc i nerek, a także cukrzycą.

Zaszczepienie się stało się znacznie łatwiejsze po tym, jak z początkiem września szczepionki znalazły się na listach bezpłatnych leków. Wszystkie trzy szczepionki przeciw grypie dostępne w Polsce w obecnym sezonie (obie podawane we wstrzyknięciu oraz donosowa) są bezpłatne dla dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat, natomiast dla dzieci w wieku 6 miesięcy - 2 lata oraz seniorów bezpłatne są obie szczepionki podawane domięśniowo - Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra. Szczepionki Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra są również bezpłatne dla kobiet w ciąży.

Refundacja szczepionki Influvac Tetra w 50 proc. dotyczy wszystkich osób mających 18-64 lata, natomiast w przypadku preparatu Vaxigrip Tetra dofinansowanie obejmuje osoby z grup ryzyka mające 18-64 lata.

Do uzyskania bezpłatnej szczepionki lub 50 proc. refundacji konieczna będzie recepta na szczepionkę przeciw grypie wystawiona przez lekarza. W tym pierwszym przypadku receptę może wystawić również farmaceuta.