Aloes to roślina wiecznie zielona i wieloletnia magazynująca duże ilości wody w tkankach. W domach najczęściej uprawiamy aloes zwyczajny i aloes drzewiasty. Należy jednak pamiętać, by zanim wykorzystamy aloes doniczkowy do celów leczniczych, roślina powinna mieć około 3 lata, a na około tydzień przed zbiorem trzeba przestać go podlewać.

Reklama

Aloes. Jak działa i jak go stosować?

Aloes można zaliczyć do substancji, które stymulują mechanizmy obronne, odpornościowe i mają działanie przeciwzapalne i regenerujące. Wzmacnia nasz organizm, zmniejsza stres i zwiększa zdolność do radzenia sobie z infekcjami. Aloes jest bogactwem składników prozdrowotnych. Zawiera aminokwasy niezbędne do syntezy białek, kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały. Z aloesu możemy pozyskać miąższ, świeży lub stężały, a także sok i żel. Wykorzystujemy go w kosmetykach, a także jako lek i suplement.

Reklama

Aloes do picia. Na co pomaga?

Reklama

Aloes stosowany w formie soku do picia usprawnia ruchy perystaltyczne jelit, co pomaga w zaparciach, wspomaga trawienie, łagodzi objawy zespołu jelita drażliwego i wrzodów żołądka. Roślina również korzystnie wpływa na wątrobę dzięki działaniu żółciotwórczemu. Regularnie spożywany aloes wzmacnia odporność, obniża poziom cukru, reguluje poziom cholesterolu, poprawia krążenie krwi. Poleca się także stosować sok z aloesu do płukania jamy ustnej w przypadku dolegliwości ze strony gardła i dziąseł. Aloes pozytywnie wpływa na nasze kości i stawy. Regularne picie soku z aloesu oczyszcza organizm z toksyn, dzięki czemu pozwala zachować szczupłą sylwetkę, a dodatkowo dodaje energii.

Aloes w kosmetologii

Kosmetyki zawierające aloes łagodzą objawy alergii, egzemy i łuszczycy. Bardzo dobrze działają na problemy skórne i przyspieszają gojenie ran, oparzeń i owrzodzeń. Osoby, które zmagają się z trądzikiem, mogą miejscowo zastosować kosmetyki z aloesem i dzięki temu przyspieszyć gojenie zmian skórnych. Ponadto, aloes sprawdzi się jako środek łagodzący po zabiegach dermatologicznych, a dzięki temu, że przyspiesza podział komórek, będzie pomocny przy leczeniu blizn. Aloes pomaga też utrzymać wilgotność w skórze, co powoduje jej ujędrnienie i odmłodzenie.

Aloes. Na co uważać?

Długotrwałe stosowanie wysokich dawek preparatów z aloesem może powodować utratę elektrolitów. Pamiętajmy, by aloes stosować w dawkach zaleconych przez producentów. Jeśli przyjmujesz leki na stałe, to zanim zastosujesz preparaty z aloesem, skonsultuj się z lekarzem. Soku z aloesu nie powinny pić osoby uczulone na aloes, kobiety w ciąży i karmiące piersią, dzieci do 12. roku życia, chorzy na fenyloketonurię oraz osoby z przewlekłym krwawieniem, chorobami wątroby, nerek i z nadciśnieniem.