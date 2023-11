Osoby dorosłe żyjące samotnie mają o 32 proc. wyższe ryzyko śmierci z powodu raka niż osoby mieszkające z innymi. Ryzyko to jest szczególnie wysokie w przypadku osób w wieku 45-64 lata. Prawdopodobieństwo zgonu z powodu raka jest u nich o 43 proc. wyższe niż u ich rówieśników mieszkających z innymi osobami – wynika z opublikowanych w czasopiśmie "Cancer" najnowszych wyników badań.

Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i innych częściach świata, w tym w Polsce, coraz więcej osób żyje samotnie. Wiele wskazuje na to, że izolacja społeczna może mieć negatywny wpływ nie tylko na zdrowie psychiczne, ale także fizyczne.

Ryzyko śmierci z powodu raka a samotność

Badanie opierało się na danych zebranych w latach 1998-2019 w ramach National Health Interview Survey i National Death Index i objęło imponującą grupę aż 475 tys. dorosłych. Osoby te w momencie rozpoczęcia badania były w wieku od 18 do 64 lat. Około jedna czwarta z nich mieszkała samotnie, trzy czwarte – wraz z innymi osobami.

W ciągu 22 lat odnotowano blisko 6 tys. zgonów z powodu raka - u ok. 1,6 proc. osób mieszkających z innymi. Wśród osób mieszkających samotnie było to około 3 tys. zgonów, czyli ok. 2,5 proc.

Wzrasta liczba osób mieszkających samotnie

Jak wykazują dane amerykańskiego spisu powszechnego, odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych wzrósł ponad dwukrotnie na przestrzeni lat. W 1960 roku wynosił 7 mln gospodarstw domowych (13 proc.), a w 2020 roku już 38 mln (29 proc.).

Według autorów badania, osoby żyjące w izolacji mają tendencję do bardziej niezdrowych nawyków. Przytoczyli oni wcześniejsze badania, które wykazały, że osoby mieszkające samotnie rzadziej stosują zdrową dietę i częściej są otyłe. Częściej też palą papierosy, sięgają po alkohol, odczuwają silny stres psychiczny.

Mental Health America zauważa, że gdy jesteśmy samotni, nasze ciała produkują więcej hormonu stresu - kortyzolu, a my odczuwamy stres bardziej intensywnie. Badania naukowe wykazały, że stres może sprzyjać rozwojowi raka.

Izolacja społeczna i samotność mogą powodować problemy ze zdrowiem

Wraz ze wzrostem izolacji społecznej rośnie ryzyko problemów zdrowotnych. Nie tylko problemów psychicznych takich jak depresja, lęki czy stany nadmiernego stresu, ale także chorób serca, nadciśnienia, cukrzycy i osłabienia układu odpornościowego. Izolacja społeczna może również powodować złe nawyki żywieniowe i zmniejszać poziom aktywności fizycznej.