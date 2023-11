Listopad miesiącem świadomości męskich nowotworów

Listopad to miesiąc profilaktyki męskich nowotworów. Mowa o raku jąder i nowotworze prostaty. Statystyki są nieubłagane. Wprawdzie rak jądra to "jedynie" 1 proc. ze wszystkich nowotworów złośliwych występujących u mężczyzn, ale z drugiej strony jest najczęściej występującym nowotworów wśród młodych mężczyzn.

Jak czytamy w serwisie Zwrotnik Raka, zachorowalność na złośliwe guzy jądra wynosi 3 na 100 000 mężczyzn. Największa w grupie wiekowej 15-35 lat, stanowi w tej grupie nawet 25 proc. Co gorsza, w ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowalności.

Reklama

Z kolei rak prostaty jest pierwszym lub drugim, jeśli chodzi o częstość występowania, męskim nowotworem złośliwym. Liczby wskazują, że co trzeci mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat zachoruje na raka prostaty, w grupie 80 plus ten odsetek wynosi nawet 80-90 proc.

Reklama

Pod koniec XX wieku powstała kampania Movember (połączenie angielskich wyrazów moustache czyli wąsy oraz november - listopad). Polega na zapuszczaniu i noszeniu wąsów przez cały listopad na znak solidarności z chorymi na raka, ale przede wszystkim w celu zwrócenia uwagi na problem i zwiększenia świadomości.

Jednak znacznie skuteczniejszym elementem profilaktyki są odpowiednie badania, w przypadku raka jąder jest to samobadanie. Podobnie jak w przypadku samobadania piersi u kobiet, to skuteczna, zawsze dostępna i niewymagająca żadnych nakładów metoda wykrywania wszelkich nieprawidłowości.

Wcześnie wykryty rak zarówno jąder jak i prostaty to szansa na całkowite wyleczenie.

Samobadanie jąder - jak je wykonać?

Samobadanie jąder najlepiej wykonać po kąpieli, w pozycji stojącej, albo w czasie prysznica. Ciepło rozluźni mosznę i mięśnie podtrzymujące jądra, ułatwiając badanie. Jeśli podczas testu wyczujemy zgrubienie czy inną nieprawidłowość, należy to skonsultować z urologiem.

Każde jądro badaj oddzielnie.

Złap mosznę obiema dłońmi.

Jedną ręką przetaczaj jądro między palcami w poszukiwaniu nieprawidłowości - zgrubień, guzków, zmian kształtu czy twardości.

Wyczuwane zgrubienie w górnej lub przedniej części jądra to niewielka rurka, zwana najądrzem.

– Samobadanie jąder polega na przetaczaniu jądra pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym od górnego do dolnego bieguna. Badanie powinno być wykonywane najlepiej pod prysznicem lub podczas ciepłej kąpieli przynajmniej raz w miesiącu. Stwierdzenie jakiejkolwiek nieprawidłowości jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem – mówił urolog Sebastian Piotrowicz.

Jedno jądro może być mniejsze niż drugie, może też zwisać niżej. To żadna nieprawidłowość.

Badaj jajka

W listopadzie w serwisach społecznościowych można znaleźć wiele nagrań pokazujących, w jaki sposób badać jądra. Na TikToku filmik zamieścili dwaj lekarze bardzo aktywni w Internecie – Łukasz Durajski i Michał Domaszewski. "Nie bójcie się brać jajek do rąk" - apelują.

Trwa ładowanie wpisu

Na Instagramie z kolei od dawna funkcjonuje kampania "Badaj jajka", w której udział bierze wiele znanych osób, m.in. sportowcy Jakub Kosecki i Dawid Tomala czy dziennikarze Mateusz Fusiarz i Michał Cessanis. Tam też znajdziesz wiele pożytecznych informacji.