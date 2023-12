Objaw raka zauważysz w toalecie

Brytyjska agencja zajmująca się zdrowiem National Health Service uruchamia nietypową kampanię mającą skłonić mężczyzn do jak najwcześniejszej diagnozy nowotworów. Hasła ostrzegawcze mówiące o objawie raka i zachęcające do badań pojawią się w pisuarach znajdujących w pubach, centrach handlowych, hotelach i na stadionach. Ten objaw to krew w moczu.

Może świadczyć o rozwijającym się raku pęcherza moczowego, nerek lub prostaty. W sumie każdego roku w Wielkiej Brytanii wykrywa się w sumie 60 tys. przypadków tych nowotworów.

Reklama

Reklama

- Nie należy ignorować krwi pojawiającej się w moczu, nawet jeżeli się to zdarzyło tylko raz. Może to być objaw raka, dlatego trzeba to skonsultować z lekarzem. Hasła w pisuarach to tylko jeden z wielu sposobów, aby pomóc zwrócić uwagę na możliwe objawy - powiedział prof. Peter Johnson, dyrektor ds. nowotworów w NHS.

Nietypowe miejsce na kampanię informacyjną wzięło się z danych, z których wynika, że siedmiu na dziesięciu Brytyjczyków korzysta z publicznej toalety przynajmniej raz w tygodniu.

Rak prostaty, pęcherza i nerek w Polsce

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie wykrywa się w Polsce ponad 6 tys. nowych zachorowań na raka pęcherza moczowego. Mężczyźni zapadają na tę chorobę kilkukrotnie częściej niż kobiety. Pojawiająca się krew podczas oddawania moczu to jeden z najczęstszych sygnałów alarmowych. Inne dolegliwości świadczące o rozwoju raka pęcherza to: nagłe parcie na pęcherze, częste oddawanie moczu i wszelkie zaburzenia z tym związane, a także ból w okolicy lędźwiowej i dolnej części podbrzusza.

Reklama

Rak prostaty jest wykrywany każdego roku u 15-20 tys. mężczyzn w Polsce. Objawami, poza krwią w moczu, mogą być: częste oddawanie moczu (także w nocy), uczucie parcia na pęcherz, pieczenie i trudności podczas oddawania moczu, długi czas trwania mikcji i wąski strumień, a także problemy z erekcją.

Jeśli chodzi o raka nerki, to rocznie wykrywa się około 5 tys. przypadków, z czego większość dotyczy mężczyzn. Mocz w krwi jest ważnym sygnałem alarmowym w tym przypadku. Innymi kluczowymi objawami są m.in. ból w podbrzuszu lub lędźwiach, infekcje dróg moczowych czy wyczuwalny guz w okolicach nerki.​