Rak rozwija się podstępnie

Redaktorzy brytyjskiego "The Sun" z właściwym sobie poczuciem humoru postanowili połączyć świąteczny okres z profilaktyką nowotworową. Wyszli ze słusznego założenia, że wiele objawów raka pojawia się zbyt późno lub są bagatelizowane na wczesnym etapie. A tych sygnałów może być sporo. Wspomniane poniżej objawy (od duszności po nadmierne poty), które pojawiają się podczas świątecznych przygotowań, takich jak ubieranie choinki czy gorączkowe zakupy, mogą wskazywać na chwilową niedyspozycję lub niegroźną infekcję, jednak gdy utrzymują się podejrzanie długo, powinny nas skłonić do wizyty u lekarza i wykonania odpowiednich badań.

- Jeśli zauważysz zmianę w stanie swojego zdrowia, która jest nietypowa lub nie ustępuje przez długi czas, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem - powiedziała dla "The Sun" dr Julie Sharp, dyrektor ds. zdrowia Cancer Research UK.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Objawy raka - zawroty głowy

Występujące co jakiś czas zawroty głowy zazwyczaj nie są powodem do niepokoju. Mogą się pojawić np. podczas ubierania wysokiej choinki czy schylania się do niższych partii drzewka. Jeżeli jednak utrzymują się przez kilka dni lub dłużej, warto skonsultować to z lekarzem.

Zawroty głowy i towarzyszące temu zaburzenia równowagi mogą byś sygnałem rozwijającego się guza mózgu.

Objawy raka - duszność

Brak tchu i duszności często towarzyszą poważnej aktywności fizycznej. Gdy pojawiają się przy niezbyt intensywnym wysiłku lub towarzyszą nam zbyt długo, mogą być powodem do niepokoju.

Rak płuc to jeden z najczęstszych nowotworów, a problemy z oddychaniem są jednym z jego najczęściej występujących objawów. Duszność mogą też świadczyć o rozwijającym się raku piersi lub jelita grubego.

Objawy raka - bóle w różnych miejscach

Zawieszanie lampek i dekoracji na choince, sięganie do jej szczytu, żeby ją udekorować gwiazdą czy innym przedmiotem, może sprawić, że nagle poczujemy dyskomfort. Ból jest jednym z najczęstszych objawów mówiących o chwilowej niedyspozycji, urazie lub niezbyt groźnej infekcji i zazwyczaj nie powinien świadczyć o poważnej chorobie.

Jednak uporczywy ból może być oznaką nowotworu. I jednocześnie wskazywać na jego rodzaj. Ból pleców może być sygnałem mówiącym o raku trzustki, a ból w klatce piersiowej może wskazywać na konieczność diagnozy w kierunku raka płuc.

Objawy raka - chrypka

Kolędowanie to jedna nierozerwalnych tradycji dotyczących Świąt Bożego Narodzenia. W grudniu, jeszcze przed okresem świątecznym, zdarza się też nam podśpiewywać piosenki, która atakują nas w tym czasie, jak "All I Want for Christmas is You" Mariah Carey czy "Last Christmas" Wham!

Gdy przy tej okazji pojawia się chrypka, może być spowodowana częstymi w tym okresie infekcjami, jak przeziębienie czy grypa. Może też świadczyć o alergii. Jednak jeśli czas, po jakim nie ustępuje, liczony jest w tygodniach, powinno nas to skłonić do wizyty u lekarza. Chrypka jest objawem nowotworów gardła i krtani, a także płuc.

Objawy raka - zmęczenie

Okres przedświąteczny to czas, kiedy robimy więcej niż zazwyczaj. Sprzątanie, przygotowywanie potraw, gonitwa po sklepach może zmęczyć niejedną osobą. Jeżeli jednak już nie pędzimy i czujemy się zmęczeni bez wyraźnego powodu, może to znaczyć, że coś jest nie tak.

Zmęczenie to bardzo powszechny objaw nowotworów. Szacuje się, że nawet 65 proc. osób, u których zdiagnozowano raka, mówi o ciągłym lub poważnym zmęczeniu. Niewytłumaczone przewlekłe wyczerpanie może być sygnałem, że rozwija się rak krwi, tarczycy, prostaty, piersi, żołądka czy jelit. Guz mózgu również może manifestować się nieustającym zmęczeniem.

Objawy raka - nadmierne pocenie się

Zimą paradoksalnie pocimy się dość często. Może to być skutek niewłaściwie dobranej odzieży, przejścia z pomieszczeń zimnych do ciepłych czy objaw sezonowej infekcji wirusowe. Pocimy się też podczas gorączkowych przygotowań świątecznych.

Jeżeli jednak dotykają nas uderzenia gorąca czy pocenie się bez wyraźnej przyczyny, powinna zapalić się ostrzegawcza lampka.

Zwiększona potliwość może świadczyć o zaburzonej gospodarce hormonalnej spowodowanej nowotworem. W tym przypadku mowa o chłoniaku, białaczce, raku wątroby, trzustki, jelit czy raku jajnika. Pocenie się towarzyszyć też może raku płuca.