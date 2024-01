Profilaktyka 40 plus - tylko do czerwca

Profilaktyka 40 PLUS to jeden z programów darmowych badań proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Uruchomiony został w lipcu 2021. Będzie realizowany do czerwca tego roku. Przypomina o tym resort na stronie pacjent.gov.pl

Reklama

"Nie skorzystałeś z bezpłatnych badań profilaktycznych? Masz e-skierowanie, ale jeszcze nie byłaś na badaniu? Masz czas do końca czerwca 2024, by skorzystać z programu Profilaktyka 40 PLUS" - przypomina MZ.

Reklama

Aby dostać skierowanie na badania, najpierw trzeba wypełnić ankietę. Można to zrobić na kilka sposobów.

na Internetowym Koncie Pacjenta (w zakładce "Profilaktyka", a następnie "Ankiety"),

w aplikacji mojeIKP (w zakładce "Profilaktyka"),

poprzez infolinię: +48 800 100 101 (w godzinach od 8.00-18.00),

w jednej z przychodni POZ uczestniczącej w badaniu.

Następnie zostawione wystawione (na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP) e-skierowanie na bezpłatne, profilaktyczne badania laboratoryjne, dostosowane do płci.

Na badanie można się umówić na dwa sposoby:

przez Internetowe Konto Pacjenta,

bezpośrednio w przychodni.

Z badań możesz skorzystać po raz drugi, jeśli minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszego badania w ramach programu. Drugie skierowanie jest wystawiane automatycznie w ciągu tygodnia po upływie roku od zrobionych badań. Będzie to skierowanie na taki sam pakiet badań jak przy pierwszym skierowaniu. Nie musisz ponownie wypełniać ankiety.

Profilaktyka 40 plus - co jest w pakiecie?

Badania diagnostyczne dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Zakres badań zależy od odpowiedzi, jakie zostaną udzielone w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),

PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny: