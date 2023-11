Człowiek bez jedzenia potrafi przeżyć dłużej niż bez snu. Jakość nocnego wypoczynku ma wpływ na działanie niemal wszystkich organów ciała, kondycję organizmu i funkcjonowanie wielu układów. Z ilością snu, tak jak np. z ilością jedzenia, można jednak przedobrzyć. Jakie są negatywne skutki zdrowotne zbyt długiego snu?

Reklama

Dlaczego sen jest tak ważny?

W czasie snu odpoczywa umysł i ciało. Zdrowy sen daje organizmowi możliwość wyregulowania aktywności układu hormonalnego i pozwala lepiej zarządzać gospodarką węglowodanową. To zaś wpływa pozytywnie na utrzymanie odpowiedniej masy ciała i zapobiega pojawieniu się nadwagi i otyłości.

Reklama

Ile godzin powinien spać człowiek?

Czy 6 godzin snu to za mało? Ile godzin powinien spać człowiek? Ilość snu jest ściśle związana z wiekiem. Podczas gdy noworodki potrzebują ok. 14–17 godzin snu, niemowlęta ok. 12–15 godzin. Małe dzieci powinny spać ok. 11–14 godzin na dobę, a przedszkolaki ok. 10–13 godzin. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują już nieco mniej snu – ok. 9–11 godzin na dobę. Nastolatki ok. 8–10 godzin, a dorośli od 7 do 9 godzin na dobę. Najmniej snu potrzebują osoby starsze – jest to ok. 7–8 godzin.

Reklama

Po co nam sen?

Podczas snu dochodzi do wyłączenia aktywności ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i uruchomienia mechanizmów naprawczych. Mózg naprawia uszkodzenia i regeneruje się na poziomie fizycznym. Dla zdrowego snu kluczowe jest przejście przez wszystkie fazy snu:

Faza NREM – faza spokojnego, głębokiego snu podczas, której zmniejsza się częstotliwość fal mózgowych, a mózg stopniowo się wycisza się. W tej fazie komórki mózgowe intensywnie się regenerują.

– faza spokojnego, głębokiego snu podczas, której zmniejsza się częstotliwość fal mózgowych, a mózg stopniowo się wycisza się. W tej fazie komórki mózgowe intensywnie się regenerują. Faza REM – określana snem aktywnym. W tej fazie dochodzi do regeneracji neuroprzekaźników i utrwalenia informacji zgromadzonych w ciągu dnia. W tym czasie mogą pojawić się także sny.

Skutki niedoboru snu są znane…

Szybkie tempo życia sprawia, że wiele osób zaniedbuje właściwą higienę snu, a ich sen jest płytki i krótki. Tymczasem skutki niedoboru snu to m.in. zaburzenia pracy układu nerwowego, rozkojarzenie, zdenerwowanie, problemy z utrzymaniem koncentracji, problemy z pamięcią. Z niewyspania spada szybkość reakcji, może pojawić się osłabienie, zwiększa podatność na stres i słabnie odporność.

Jakie skutki może mieć nadmiar snu?

Hipersomnia to stan charakteryzujący się nadmierną ilością snu lub ekstremalną ospałością w ciągu dniamimo długiego i regularnego snu w nocy. Wśród skutków hipersomnii są:

trudności w koncentracji

obniżona sprawność psychiczna

uczucie zmęczenia

ogólny brak energii.

Osoby cierpiące na hipersomnię często mają trudności z utrzymaniem normalnego harmonogramu dnia, co może wpływać na ich codzienne życie i obowiązki.

Jeśli masz podejrzenia dotyczące hipersomniiwarto skonsultować się z lekarzem. Może być ona spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak problemy zdrowotne czy zaburzenia snu.