Zatokowy ból głowy charakteryzuje się uczuciem ciśnienia i bólu, często pulsującego, w okolicach czoła, policzków, oczu i nosa. Często jest związany z zapaleniem zatok przynosowych i wówczas towarzyszą mu objawy tj. katar, zatkany nos, a nawet ból zębów. Dolegliwości nasilają się podczas pochylania się lub leżenia na plecach. Zatokowy ból głowy jest zazwyczaj bardziej dotkliwy rano, a w ciągu dnia słabnie. Natężenie tego bólu bywa porównywane do migreny, ale ta ostatnia to zdecydowanie inny rodzaj bólu głowy, której często towarzyszą światłowstręt, nudności i wymioty. Ból migrenowy zwykle obejmuje jedną stronę głowy, zazwyczaj nasila się podczas aktywności fizycznej.

Zatokowy ból głowy częściej dokucza nam jesienią

Przede wszystkim dlatego, że jesienią nasilają się alergie, zwłaszcza na pleśń, i mogą one prowadzić do zapalenia błony śluzowej nosa i zatok, czemu towarzyszy ból głowy.

Poza tym jesień to sezon grypy i przeziębień - infekcje wirusowe często prowadzą do zapalenia zatok.

Po trzecie wreszcie, zmiany temperatury i wilgotności powietrza, które często występują jesienią, mogą negatywnie wpływać na zatoki i powodować dyskomfort. Zimne powietrze może wysuszyć błony śluzowe w nosie i zatokach, co bywa przyczyną podrażnienia i stanu zapalnego. Wysuszone błony śluzowe mogą również mieć trudności z efektywnym oczyszczaniem bakterii i innych czynników drażniących, co prowadzi do infekcji.

Jak szybko uporać się z bólem zatok?

Najprościej jest wziąć lek przeciwbólowy, np. z paracetamolem lub ibuprofenem, i on rzeczywiście powinien pomóc. Ulgę mogą przynieść leki przeciwhistaminowe. Można też skorzystać z domowych sposobów, tj.:

Inhalacje. Wdychanie pary może pomóc złagodzić objawy zapalenia zatok. Można to zrobić, stojąc pod gorącym prysznicem albo wydłużając kąpiel i dodając do wody kilka kropli olejku eterycznego, np. sosnowego. Skuteczną metodą na chore zatoki są też domowe inhalacje – nachylanie się nad miską z gorącym naparem, np. z mięty lub wrzątkiem z dodatkiem olejku eukaliptusowego. Już kilka minut wdychania aromatycznej pary udrażnia nos, ułatwia oddychanie, działa też odkażająco i przeciwbólowo.

Ciepłe kompresy. Nałożenie na 10-15 minut ciepłego kompresu na twarz, szczególnie w okolicach czoła i nosa, może pomóc złagodzić ból zatok. Można kłaść ręcznik zwilżony gorącą wodą albo np. woreczek (bawełnianą skarpetę) wypełniony ciepłą solą.

Domowy syrop na chore zatoki

szklanka miodu

szklanka soku z cytryny (około 4-6 cytryn)

kawałek świeżego imbiru (około 5 cm)

Przygotowanie:

Obieramy imbir i kroimy go na cienkie plasterki. W małym garnku łączymy miód, sok z cytryny i plasterki imbiru. Podgrzewaj na małym ogniu, mieszając, aż składniki się połączą. Nie doprowadzamy do wrzenia. Gdy składniki się połączą, zdejmujemy garnek z ognia i pozostawiamy do ostygnięcia. Przelewamy syrop do słoika i przechowujemy w lodówce.

Można spożywać 1-2 łyżki syropu dziennie, samodzielnie lub dodając do herbaty. Miód ma właściwości przeciwbakteryjne, cytryna jest bogatym źródłem witaminy C, która wspiera układ odpornościowy, a imbir ma właściwości przeciwzapalne.

Pamiętajmy o silnym nawadnianiu organizmu

Picie dużej ilości płynów (minimum 2 l wody dziennie, najlepiej szklankę wody co godzinę) i utrzymanie dobrej wilgotności powietrza w pomieszczeniach dobrze wpływa na błony śluzowe nosa, więc udrażnia go, co ułatwia oczyszczanie zatok.

Jeśli bolą nas zatoki, ograniczmy picie napojów zawierających kofeinę oraz alkohol, bo mogą prowadzić do odwodnienia.