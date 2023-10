Żylaki to problem nie tylko estetyczny, lecz także zdrowotny. Powodują ból nóg, który nasila się nocą i nie pozwala spać. Uczucie ciężkości nóg zniechęca do podejmowania wysiłku fizycznego. Ale tak naprawdę to początek kłopotów…

Nieleczone żylaki mogą skutkować zakrzepowym zapaleniem żył, czyli zakrzepicą. Najpierw zakrzep blokuje drożność żył, a gdy się oderwie od ściany żyły, może spowodować groźny zator.

Trzeba temu zapobiegać, zmieniając styl życia na bardziej aktywny, jak również modyfikując dietę, by nie zabrakło w niej produktów bogatych w witaminy K (szpinak, brokuły, awokado, zielona herbata) oraz z grupy B (produkty zbożowe pełnoziarniste, warzywa strączkowe) i PP (orzechy, ziarna zbóż). Trzeba ograniczyć sól (i słone przekąski), zrezygnować z alkoholu i papierosów. Są też zioła, które – pite regularnie, raz dziennie przez kilka tygodni – wspomagają leczenie żylaków. Napar przygotowujemy z łyżki ziół zalanych szklanką wrzątku. Odstawiamy pod przykryciem na 10-15 minut i przecedzamy. Najlepiej jest pić świeżo zaparzone zioła. Zioła, które pomagają leczyć żylaki: Arnika (koszyczek arniki) – zmniejsza obrzęk i zapobiega powstawaniu zakrzepów żylnych.

Liść oczaru wirginijskiego – ma właściwości ściągające (zmniejsza krwawienie), uszczelnia naczynia krwionośne i zmniejsza ich kruchość. Reguluje krążenie podskórne.

Nagietek (koszyczek nagietka) – działa przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie ran oraz sprawdza się na stłuczenia, obrzęki i siniaki. Warto wiedzieć, że maść nagietkowa sprawdza się w leczeniu żylaków i hemoroidów.

Miłorząb japoński – usprawnia przepływ krwi w naczyniach, zmniejsza napięcie ścian naczyń krwionośnych. Zapobiega miażdżycy. Napar z miłorzębu, pity wieczorem, łagodzi skurcze łydek wynikające z niedokrwienia.

Rumianek – działa przeciwzapalnie, zmniejsza obrzęki.

Kasztanowiec (kwiaty i kora) – wzmacnia i uszczelnia ściany naczyń włosowatych, usprawnia przepływ krwi w żyłach (chroni przed zakrzepicą), działa przeciwzapalnie. Swoje właściwości antyżylakowe zawdzięcza substancji zwanej – escyna, która jest w stanie nawet rozpuścić skrzepy krwi i zapobiega powstawaniu hemoroidów.

Mięta pieprzowa – zawiera diosminę – silny przeciwutleniacz, który wpływa na elastyczność naczyń krwionośnych, zapobiega uczuciu ciężkości nóg. Ma w swoim składzie również rutynę, która poprawia przepływ krwi przez naczynia włosowate.