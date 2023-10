Nowy rewelacyjny lek na otyłość

O leku Ozempic w ostatnim czasie słyszeli chyba wszyscy. Preparat pierwotnie stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, okazał się wyjątkowo skutecznym środkiem na odchudzanie. To zasługa środka czynnego, którym jest semaglutyd, sprawiającego, że chory odczuwa mniejszy głód.

Okazuje się, że kolejny środek pierwotnie przeznaczony dla pacjentów z cukrzycą, może mieć równie skuteczne, a może nawet lepsze, efekty w zwalczaniu nadwagi.

To produkowany przez Eli Lilly & Co lek Mounjaro, zawierający substancję czynną o nazwie tirzepatyd, łączącą działanie dwóch hormonów: GIP i GLP-1. A więc działa podobnie jak semaglutyd, czyli naśladuje naturalne peptydy wytwarzane w dolnym odcinku przewodu pokarmowego celu obniżenia stężenia glukozy we krwi. Z tą różnicą, że semaglutyd działa na jeden hormon, tirzepatyd na dwa.

Wyniki obiecujących badań opublikowane zostały niedawno w czasopiśmie Nature Medicine. Tirzepatyd pomógł osobom z otyłością pozbyć się nawet jednej czwartej masy ciała. Oczywiście terapia musiała być połączona z dietą i aktywnością fizyczną. W grupie kontrolnej, w której zamiast leku podawane było placebo, zauważono spadek wagi, ale znacznie mniejszy, co więcej - po jakimś czasie zgubione kilogramy zostały "odzyskane".

Pozwala zgubić nawet jedną czwartą wagi

W badaniu wzięło udział 800 osób chorych na otyłość lub nadwagę, mających powikłania zdrowotne związane z tymi schorzeniami, ale żadna z nich nie była chora na cukrzycę. Uczestnicy badań ważyli średnio 109,5 kilograma, a wskaźnik masy ciała BMI wynosił 38, oznaczający otyłość II stopnia. Po trzech miesiącach intensywnej diety i regularnych do dalszych badań skierowano 600 osób. Podzielono je na dwie grupy: część przyjmowała tirzepatyd w cotygodniowych zastrzykach, pozostali placebo. Kuracja trwała 16 miesięcy.

Po pierwszych trzech miesiącach (czyli jeszcze przed wdrożeniem leku) uczestnicy badań stracili około 7 proc. masy ciała, czyli około 8 kg. Następnie ci, którzy otrzymywali tirzepatyd, schudli o dodatkowe 20 kg, czyli ponad 18 proc. masy ciała. W grupie placebo uczestnicy schudli średnio o 2,7 kg.

W grupie osób przyjmujących tirzepatyd aż 88 proc. osób straciło 5 proc. lub więcej wagi. W grupie kontrolnej ten odsetek wyniósł 17 proc. Co najmniej jedną czwartą masy ciała straciło 29 proc. osób otrzymujących lek i 1 proc. osób otrzymujących placebo.

– Nasze badania pokazuje, że jeśli schudniesz przed rozpoczęciem stosowania leku, to późniejsza utrata wagi może być znacznie większa – powiedział główny autor badania dr Thomas Wadden, badacz otyłości i profesor psychologii na Uniwersytecie Pensylwanii.

Jak oceniają autorzy badań, tirzepatyd osiągnął lepsze wyniki w redukcji masy ciała niż semaglutyd. Efekty można porównać do skutków chirurgii bariatrycznej. - Stworzyliśmy medyczne bajpasy żołądkowe – powiedziała dr Caroline Apovian, specjalistka leczenia otyłości w Brigham and Women's Hospital.

Działania niepożądane, takie jak nudności, biegunka i zaparcia, u osób przyjmujących lek były przeważnie łagodne lub umiarkowane.

Tirzepatyd został zatwierdzony do leczenia cukrzycy w USA w ubiegłym roku. Był też, podobnie jak Ozempic, stosowany "poza wskazaniem" w leczeniu otyłości. Mounjaro jest też zatwierdzony przez Unię Europejską.