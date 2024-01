Mounjaro już dostępny w Polsce

Mounjaro, kolejny z leków na odchudzanie o rewelacyjnej skuteczności, jest już dostępny w Polsce. Producent, firma Eli Lilly, zapowiadał dostawy "jeszcze w styczniu", ale jak pokazuje serwis GdziePoLek, preparat jest już dostępny w wielu aptekach w całej Polsce. I tak jak należało się spodziewać, nie jest tani. Jedna fiolka 0,5 ml kosztuje od 280 do 400 zł.

Mounjaro to preparat dla pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2, który powoduje zmniejszenie masy ciała, dlatego równie często, a może nawet częściej, przepisywany jest pacjentom z otyłością.

Mounjaro, podobnie jak dostępne już w Polsce Ozempic i Wegovy, jest analogiem hormonu GLP-1. Jednak w przeciwieństwie do semaglutydu, substancji czynnej znajdującej się tych środkach, działa na nie jeden a na dwa hormony. To zasługa tirzepatydu. Semaglutyd i tirzepatyd naśladują naturalne peptydy wytwarzane w dolnym odcinku przewodu pokarmowego w celu obniżenia stężenia glukozy we krwi.

Lek Mounjaro dostępny jest wyłącznie z przepisu lekarza i nie jest refundowany.

Mounjaro - jak działa?

Jak czytamy w ulotce, "Mounjaro zawiera substancję czynną o nazwie tirzepatyd i stosowany jest w leczeniu osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Obniża stężenie glukozy (cukru) w organizmie tylko wówczas, gdy jest ono wysokie. Mounjaro stosowany jest również w leczeniu osób dorosłych z otyłością lub nadwagą (z BMI wynoszącym co najmniej 27 kg/m2).

Lek Mounjaro wpływa na kontrolę apetytu, co może ułatwić pożywanie mniejszej ilości pokarmu i zmniejszenie masy ciała.

W leczeniu cukrzycy typu 2 lek Mounjaro jest stosowany w monoterapii, jeśli pacjent nie może przyjmować innych leków przeciwcukrzycowych lub z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, jeśli ich stosowanie nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniej kontroli stężenia glukozy we krwi.

W leczeniu otyłości Mounjaro stosowany jest w połączeniu z dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

Lek jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań, w różnych dawkach: 2.5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg oraz 15 mg.

Skuteczniejszy niż Ozempic

Wyniki badań klinicznych wskazują, że Mounjaro może być nawet skuteczniejszy niż Ozempic. Wyniki opublikowane jesienią czasopiśmie Nature Medicine wykazały, że tirzepatyd pomógł osobom z otyłością pozbyć się nawet jednej czwartej masy ciała, oczywiście pod warunkiem, że terapia była połączona z dietą i aktywnością fizyczną. W grupie kontrolnej, w której zamiast leku podawane było placebo, zauważono spadek wagi, ale znacznie mniejszy, co więcej - po jakimś czasie zgubione kilogramy zostały "odzyskane".

W badaniu wzięło udział 800 osób chorych na otyłość lub nadwagę, mających powikłania zdrowotne związane z tymi schorzeniami, ale żadna z nich nie była chora na cukrzycę. Uczestnicy badań ważyli średnio 109,5 kilograma, a wskaźnik masy ciała BMI wynosił 38, oznaczający otyłość II stopnia. Po trzech miesiącach intensywnych ćwiczeń fizycznych i diety badanych podzielono ich na dwie grupy: część przyjmowała tirzepatyd w cotygodniowych zastrzykach, pozostali placebo. Kuracja trwała 16 miesięcy.

W grupie osób przyjmujących tirzepatyd aż 88 proc. osób straciło 5 proc. lub więcej wagi. W grupie kontrolnej ten odsetek wyniósł 17 proc. Co najmniej jedną czwartą masy ciała straciło 29 proc. osób otrzymujących lek i 1 proc. osób otrzymujących placebo.

– Nasze badania pokazuje, że jeśli schudniesz przed rozpoczęciem stosowania leku, to późniejsza utrata wagi może być znacznie większa – powiedział główny autor badania dr Thomas Wadden, badacz otyłości i profesor psychologii na Uniwersytecie Pensylwanii.

Jak oceniają autorzy badań, tirzepatyd osiągnął lepsze wyniki w redukcji masy ciała niż semaglutyd. Efekty można porównać do skutków chirurgii bariatrycznej.

Działania niepożądane, takie jak nudności, biegunka i zaparcia, u osób przyjmujących lek były przeważnie łagodne lub umiarkowane.