Przewianie to sytuacja, który może wystąpić, gdy dana część ciała jest narażona na zimno lub przeciąg przez dłuższy czas. Może to prowadzić do stanu zapalnego w mięśniach, stawach, nerwach czy zatokach. Najczęściej przewianie dotyczy szyi, pleców, uszu lub głowy. Objawy przewiania mogą obejmować ból i napięcie mięśni, ból głowy, ból ucha, katar, kaszel czy nawet gorączkę.

Przewianie nie jest stanem groźnym dla życia, ale może być bardzo uciążliwe i jeśli nie jest odpowiednio leczone, może prowadzić do poważniejszych problemów, takich jak zapalenie zatok, zapalenie ucha czy zapalenie nerwu twarzowego, a to choroby które wymagają pomocy lekarskiej, często przyjmowania antybiotyków. Zwłaszcza zapalenie nerwu twarzowego jest groźne - łączy się z ostrym, przeszywającym, palącym bólem.

Dlatego ważne jest, aby unikać przewiania i odpowiednio reagować na jego objawy.

Trzy proste metody na ból mięśni po przewianiu:

1. Ciepło. Unikaj przebywania w chłodnych pomieszczeniach, bolącą szyję okrywaj ciepłym szalem (nawet będąc w domu). Aplikacja ciepła na bolące mięśnie może pomóc złagodzić ból i rozluźnić napięcie. Możesz użyć termoforu lub ciepłego kompresu. W takich sytuacjach zalecana jest też ciepła kąpiel, np. z dodatkiem olejku miętowego lub eukaliptusowego, która dobrze działa na spięte mięśnie. Miejscowo można też stosować maści rozgrzewające, a ich aplikację łącz z masażem.



2. Środki przeciwbólowe. Leki bez recepty, takie jak paracetamol czy ibuprofen, mogą pomóc złagodzić ból. Pamiętaj jednak, aby zawsze w kwestii dawkowania nawet niezbyt silnych środków przeciwbólowych stosować się do zaleceń lekarza lub farmaceuty. Jeśli nie widzisz poprawy, nie zwiększaj sam dawki, lecz skonsultuj się z lekarzem, który przypisze leki przeciwbólowe i jednocześnie rozluźniające mięśnie. Dolegliwości powinny minąć po kilku dniach. Jeśli utrzymują się dłużej niż tydzień, potrzebna jest diagnostyka u lekarza.



3. Odpoczynek i rehabilitacja. Unikaj obciążania przewianego mięśnia i daj mu czas na regenerację. Delikatne ćwiczenia rozciągające mogą również pomóc w procesie gojenia. Uwaga! To mit, że bolące ciało można "rozruszać". Intensywne ćwiczenia mogą nasilić ból i spowodować dłużej utrzymujące się problemy zdrowotne. Struktura mięśni, które uległy przewianiu jest bardzo podatna na urazy podczas nieodpowiedniego wysiłku. Jeśli masz obawy, czy na pewno wiesz, jakie ćwiczenia przyniosą najlepszy efekt i złagodzą, a nie pogłębią uciążliwe objawy przewiania, możesz poradzić się fizjoterapeuty. Dużo podpowiedzi znajdziesz też w internecie, oglądając filmy z treningami proponowanymi przez specjalistów.

Pamiętaj, że jeśli ból jest silny lub utrzymuje się przez dłuższy czas albo zamiast mijać, nasila się, powinieneś skonsultować się z lekarzem.