Anna Lewandowska, polska sportsmenka, trenerka personalna, dietetyczka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego w ostatnim czasie poinformowała swoich fanów w mediach społecznościowych, że został zdiagnozowany u niej zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Jak diagnozuje się SIBO? Jakie daje objawy i jakie może mieć skutki?

Co to jest SIBO?

SIBO (z j.ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth), czyli zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego to stan, w którym nadmierna liczba bakterii, które zwykle obecne są w jelicie grubym, rozwija się w jelicie cienkim. Mogą one zakłócać normalne funkcje jelita cienkiego i prowadzić do niepożądanych objawów.

Anna Lewandowska zmaga się z SIBO. "Koniecznym krokiem jest wizyta u specjalisty"

Fani Anny Lewandowskiej, po opublikowaniu przez nią zdjęcia w mediach społecznościowych, sądzili, że jest w ciąży. Okazało się jednak, że zmaga się z chorobą.

Jak napisała na swoim profilu Lewandowska, choroba może przypominać swoim charakterem zespół jelita drażliwego. "Co zatem zrobić, gdy czujecie, że z Waszym brzuchem jest coś nie tak? Jak upewnić się, że rzeczywiście macie SIBO? Tu z pomocą przyjdzie nam oczywiście odpowiednia diagnostyka" – zaznaczyła.

Dodała, że w diagnostyce coraz częściej stosuje się testy oddechowe, z których skorzystała. "Można wykonać test wodorowy, metanowy bądź taki, który bada stężenie obu tych gazów jednocześnie. Do badania należy się odpowiednio przygotować i wziąć pod uwagę niektóre przeciwwskazania. Jeśli więc podejrzewacie u siebie SIBO to pierwszym, koniecznym krokiem jest wizyta u specjalisty" – dodała.

Diagnostyka SIBO opiera się najczęściej na wykonaniu wodorowego testu oddechowego. Pozwala on zmierzyć ilość wodoru wydzielanego przez bakterie w odpowiedzi na podanie pacjentowi cukru w postaci np. laktulozy. Często także, by poprawnie zdiagnozować SIBO, lekarze zlecają dodatkowe badania.

SIBO. Jakie ma objawy?

Wśród głównych objawów zespołu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego wymienia się bóle brzucha, wzdęcia, biegunki lub zaparcia, nietolerancje pokarmowe, uczucie pełności w brzuchu i dyskomfort w jamie brzusznej. Po pewnym czasie może także wystąpić utrata masy ciała lub niedożywienie, zmęczenie i niedobór witamin i minerałów.

Przyczyny SIBO. Co wywołuje zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego?

Przyczyn rozwoju SIBO może być wiele. Najczęściej wymienia się zaburzenia motoryki jelit, zaburzenia wydzielania enzymów trawiennych i kwasów żółciowych oraz zbyt małą ilość kwasu solnego w soku żołądkowym.

Przyczyną SIBO mogą być także przebyte zabiegi chirurgiczne w obrębie układu pokarmowego, choroby przewlekłe takie jak cukrzyca i przyjmowanie niektórych leków, np. antybiotyków, które zaburzają równowagę mikroflory jelitowej.

Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego może pojawić się także w przypadku niepoprawnego funkcjonowania naturalnych barier np. zastawki krętniczo-kątniczej, przy niedoborach odporności i stosowaniu inhibitorów pompy protonowej (IPP).

SIBO może także wynikać z nieprawidłowości anatomicznych przewodu pokarmowego takich jak zwężenia, uchyłki czy guzy jelit oraz w wyniku stresu, niezdrowego stylu życia, niezbilansowanej diety i pod wpływem czynników psychologicznych.

SIBO. Co jeść? Czy konieczna jest dieta?

Dieta przy SIBO, która jest najczęściej polecana, to tzw. dieta LOW FODMAP. Opiera się ona na zmniejszeniu spożycia słabo wchłanianych, ale łatwo fermentujących oligo-, di- oraz monosacharydów oraz polioli (czyli sorbitolu, mannitolu, ksylitolu i maltitolu). W praktyce oznacza to, że przy SIBO można jeść takie owoce jak cytryny, pomarańcze, mandarynki, banany, jagody, grejpfruty, winogrona, kiwi, maliny, a także warzywa w postaci marchwi, ogórka, selera, papryki, sałaty, pietruszki i dyni.

Przy SIBO zalecane jest mleko bez laktozy, "mleka" roślinne, ser camembert, brie oraz pieczywo bezglutenowe. Z mąk najlepiej jest stosować mąkę orkiszową i owsianą. Zalecany jest również ryż, płatki ryżowe, makaron bezglutenowy i komosa ryżowa. Przy SIBO można również jeść migdały, sezam, pestki dyni, słonecznika oraz orzechy ziemne, włoskie, pekan, piniowe i makadamia. Dozwolone jest także jedzenie mięsa, ryb, jajek i tofu.