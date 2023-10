Grypa, czyli ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana wirusem grypy typu A i B występuje sezonowo, głównie w okresie jesienno-zimowym, pod postacią ostrej infekcji układu oddechowego. Jak zapobiegać grypie, a jeśli już dopadła nas infekcja - jakie są jej objawy i jak długo się utrzymują?

Reklama

Jakie są typowe objawy grypy?

Objawy grypy pojawiają się nagle. Wśród nich dominują takie symptomy jak gorączka lub subiektywne poczucie gorączki, kaszel, dreszcze, ból gardła, katar lub zatkany nos, a także bóle mięśniowe i stawowe, bóle głowy, zmęczenie i częściej u dzieci niż dorosłych, biegunka.

Reklama

Jak długo trwa grypa?

W przypadku grypy gorączka trwa zazwyczaj od 2 do 4 dni. Objawy grypy trwają natomiast zazwyczaj od 3 do 7 dni - choć kaszel i uczucie rozbicia mogą utrzymywać się dłużej. Jeśli po tygodniu objawy nie ustępują, należy zwrócić się do lekarza. Może to świadczyć o wystąpieniu powikłań.

Reklama

Najczęstsze powikłania po grypie

Grypa ma zazwyczaj cięższy przebieg niż przeziębienie, przez co może prowadzić do poważnych powikłań. Najczęstsze powikłania po grypie to zapalenie oskrzeli lub zapalenie płuc, a także zaostrzenie cukrzycy lub choroby niedokrwiennej serca. Rzadziej zdarza się zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, angina paciorkowcowa, niewydolność krążenia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz zespół Guillian-Barré.

Choć powikłania mogą dotknąć każdego najbardziej narażone są na nie kobiety w ciąży, dzieci do 5 lat, seniorzy powyżej 65 roku życia oraz pacjenci z chorobami przewlekłymi, np. układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, z cukrzycą, chorobami nowotworowymi lub niedoborem odporności.

Jak się chronić przed grypą? Ważna jest profilaktyka

Ryzyko zachorowania na grypę można spróbować ograniczyć. Jest na to kilka sposobów. Wśród metod zapobiegania grypie i profilaktyki Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na: szczepienie przeciwko grypie, regularne mycie rąk, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, a także unikanie przebywania w pobliżu chorych osób i pozostanie w domu, gdy zauważymy u siebie objawy choroby.

Wszelkie niepokojące objawy warto zawsze skonsultować z lekarzem.