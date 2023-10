Czy na diecie można pić kawę?Czy od kawy z mlekiem się tyje? – wiele osób zadaje sobie te pytania zwłaszcza, że coraz częściej pojawiają się informacje, że kawa wspomaga odchudzanie. W ostatnim czasie naukowcy przeprowadzili badania na temat tego w jaki sposób picie kawy, a także dodawanie do niej innych składników, takich jak śmietanka lub cukier, może wpływać na masę ciała.

Kawa a odchudzanie. Czy od picia kawy się chudnie?

Picie niesłodzonej kawy wiąże się z niewielką utratą wagi. Dodanie do niej cukru wiąże się jednak z pewnym przyrostem masy ciała – wykazało badanie opublikowane w The American Journal of Clinical Nutrition. Wyniki wskazują, że picie niesłodzonej kawy może korzystnie wpływać na kontrolę masy ciała. Badania należy jednak powtórzyć w celu potwierdzenia wyników.

Choć według naukowców picie niesłodzonej kawy wiąże się ze zmniejszeniem wagi, to jest on dość nieznaczny. Okazuje się, że picie 1 filiżanki kawy dziennie, bezkofeinowej lub zwykłej, wiąże się z utratą 0,12 kilograma masy ciała w ciągu… 4 lat.

Dodawanie jednej łyżeczki cukru dziennie wiąże się z kolei z przyrostem masy ciała o 0,09 kg w ciągu 4 lat. Naukowcy odkryli, że ten związek był najbardziej widoczny wśród badanych z wyższym BMI i młodszych. Badania pokazały również, że dodawanie zabielacza lub śmietanki do kawy nie wiąże się z przyrostem masy ciała.

Jak pić kawę, aby schudnąć?

W opinii autorów badania, wyniki mogą być istotne jako skuteczna strategia kontroli wagi dla osób z nadwagą i otyłością, ponieważ zaobserwowany przyrost masy ciała związany z dodawaniem cukru był wyższy u tych uczestników. To z kolei rodzi pytania o wpływ komercyjnych napojów kawowych, często smakowych, z dużą zawartością cukru na wagę.

Kawa na odchudzanie? Niekoniecznie!

Jak wskazują autorzy badania, ma ono pewne ograniczenia. Badanie opierało się m.in. na samoopisach, które mogły być niedokładne. Naukowcy nie zbadali również roli kofeiny w innych napojach kofeinowych i nie badali wpływu sztucznych substancji słodzących. Badaniem nie zostały więc objęte napoje kawowe słodzone cukrem, te o wyższej kaloryczności.