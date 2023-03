Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła zakażenia u trojga dzieci - nieszczepionego czterolatka z zachodniego dystryktu Isale i dwojga jego kolegów.

- Dodatkowo badania ścieków potwierdziły obecność krążącego poliowirusa typu 2 - dodano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej WHO. Zakażenia takim wirusem - jak wyjaśnia WHO - mogą wystąpić, gdy osłabiony szczep wirusa zawarty w doustnej szczepionce przeciw polio krąży wśród niezaszczepionej populacji przez dłuższy czas.

Polio jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, na którą zapadają głównie dzieci poniżej piątego roku życia. Wirus przenosi się zazwyczaj drogą fekalno-oralną lub przez np. skażoną wodę lub żywność. Może zaatakować układ nerwowy i spowodować nieodwracalny paraliż. Spośród dotkniętych nim chorych umiera 5-10 proc.

W 1988 roku Światowe Zgromadzenie Zdrowia, organ decyzyjny WHO, przyjęło rezolucję w sprawie walki z polio, co zapoczątkowało Globalną Inicjatywę na rzecz Eliminacji Polio. Od tej pory przypadki zakażenia dzikim poliowirusem spadły o ponad 99 procent - twierdzi WHO. Endemiczny dziki poliowirus typu 1 pozostaje już tylko w dwóch krajach - Pakistanie i Afganistanie.

Nawet jeśli tylko jedno dziecko pozostaje zakażone - podkreśla na swojej stronie WHO - dzieci we wszystkich krajach są narażone na ryzyko zachorowania na polio. Niewyeliminowanie polio z jego ostatnich bastionów może spowodować globalny nawrót choroby.

Ostatni przypadek polio w Polsce odnotowano w 1984 roku.