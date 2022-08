Jak informowało Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) w lipcu 2022 r. wykryto w hrabstwie Rockland w pobliżu Nowego Jorku pierwszy w USA i to bardzo poważny przypadek polio od prawie 10 lat. Wykryto go u mężczyzny, u którego doszło do paraliżu, co przy tej infekcji się zdarza, ale jedynie w 1 proc. przypadków tej infekcji.

Reklama

Zakażeń wywołanych przez wirusa polio najprawdopodobniej jest znacznie więcej. Podejrzewa się, że nie zostały one jedynie wykryte, bo miały znacznie łagodniejszy przebieg. - To nie mogło być tylko jedno zakażenie wirusem polio. Bo większość tych infekcji przebiega bezobjawowo lub wywołuje jedynie łagodne dolegliwości – twierdzi w wypowiedzi dla BBC News dr Patricia Schnabel Ruppert, komisarz ds. zdrowia w hrabstwie Rockland.

Jej zdaniem należy liczyć się z tym, że doszło już do setek, a nawet tysięcy zakażeń wirusem polio, skoro zdarzyło się tak poważne powikłanie tej choroby, jakim jest paraliż. Nie wiadomo jednak, w jakim stanie obecnie jest dotknięty nim pacjent, nie ujawniono jego nazwiska.

Specjalistka jest przekonana, że zagrożenie wirusem polio dotyczy nie tylko regionu Nowego Jorku. Badania genetyczne wirusa wykrytego u chorego na polio mężczyzny wykazały, że jest od spokrewniony z materiałem genetycznym wirusa polio wykrytego w ściekach w Londynie oraz w Jerozolimie.

- To bardzo poważne zagrożenie w skali światowej – alarmuje dr Patricia Schnabel Ruppert. Dodaje, że władze w poszczególnych krajach powinny się upewnić, czy odpowiednie duże jest zaszczepienie populacyjne przeciwko polio.

Reklama

Mężczyzna z hrabstwa Rockland nie był zaszczepiony przeciwko polio i się zaraził od osoby zaszczepionej preparatem zawierającym osłabionego, ale żywego wirusa. To bardzo rzadkie przypadki, zdarzające się w wyjątkowych sytuacjach.

W USA, podobnie jak w innych krajach, w tym również w Polsce, do szczepień przeciwko polio wykorzystuje się szczepionki zawierające unieszkodliwionego wirusa, niezdolnego do zakażenia. W niektórych krajach wciąż jednak używane są szczepionki podawane doustnie z osłabionym, lecz wciąż żywym wirusem polio. W szczególnych sytuacjach może on zmutować i wywołać zakażenie, zwykle u osoby niezaszczepionej.

Polio wciąż występuje endemicznie w Afganistanie i Pakistanie, ale ostatnio pojedyncze przypadki wykrywane są w innych krajach. Wkrótce mają być opublikowane dane uzyskane z badania ścieków pokazujące, które dzielnice Londynu są dotknięte wywołującym go wirusem.