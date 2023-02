Teraz dowodzeniem Instytutu ma się zająć były wiceprezes Funduszu.

Kim jest Bernard Waśko?

Bernard Waśko jest doktorem nauk medycznych, ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Jest też absolwentem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej. Od 1998 do 2011 r. pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w latach 2011–2019 był dyrektorem medycznym w firmie doradczej PwC. 11 kwietnia 2019 r. powołano go na stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych.

Do obowiązków Instytutu należy m. in. monitorowanie sytuacji zdrowotnej i ocena potrzeb zdrowotnych ludności w Polsce, monitorowanie i ocena biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka dla zdrowia człowieka, w tym w aspekcie bezpieczeństwa żywności i wody, zabezpieczanie ludności przed chorobami zakaźnymi i działaniami w zakresie prewencji chorób przewlekłych, a także prowadzenie analiz ekonomicznych i systemowych w ochronie zdrowia.