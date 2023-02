Niezwykle ważny dla utrzymania organizmu w dobrej kondycji jest relaks. Bez odpoczynku nie można dobrze funkcjonować Jest to nieodzowny element ludzkiej regeneracji. Niestety coraz więcej osób w dzisiejszych czasach go bagatelizuje. Zmęczenie fizyczne i psychiczne powodują, że odczuwamy ból mięśni, stawów, rozdrażnienie i brak koncentracji. Gdy taki stan długo się utrzymuje to przekłada się na gorszą kondycję wszystkich narządów i jak mówi dr Marek Wasiluk z kliniki L’experta i Mental SPA w Warszawie szybsze starzenie się organizmu, w tym skóry!

- Gdy odpoczywamy zwiększa się intensywność podziałów komórkowych oraz produkowane są hormony takie jak melatonina, która działa niczym antyoksydant, czyli pomaga zniwelować działanie wolnych rodników, a przez to zapobiega starzeniu się skóry i całego organizmu. Poza tym oddając się wypoczynkowi przeciwdziałamy stresowi, który w przewlekłej formie zaburza procesy metaboliczne i przyspiesza proces starzenia. Kortyzol powoduje bowiem osłabienie syntezy kolagenu i rozkład tkanek, a w efekcie prowadzi do wiotczenia skóry oraz powstawania przebarwień i zmarszczek. Każdy z nas chyba choć raz w życiu był niewyspany. Od razu widać jak zmęczenie przekłada się na nasz wygląd. Pokrążone oczy, ziemista skóra to tylko początek. Będąc więc świadomą osobą i chcąc na długo utrzymać skórę w młodym wyglądzie trzeba pamiętać o odpoczynku – wyjaśnia lekarz.

Odpoczywać można na różne sposoby. Podstawowa forma to oczywiście sen. Zaleca się, aby spać co najmniej 6 godzin w ciągu doby. Ale również można odpoczywać aktywnie na świeżym powietrzu oraz poświęcając się swojemu hobby czy też spędzając czas z bliskimi. To zawsze można zrobić we własnym zakresie, pamiętając o tym, aby odpoczynek był regularny!

Czasami jednak szukamy jeszcze bardziej efektywnych form relaksu. Istnieje wiele specjalistycznych metod, które wymyślono właśnie z myślą o bioregeneracji. Oferują je ośrodki SPA. W takich miejscach możemy po prostu odpocząć psychicznie, ale również oddać się zabiegom, które mają na celu odnowę biologiczną naszego organizmu, czyli przyśpieszają odbudowę tego co zepsuło zmęczenie i permanentny stres.

- Pobyt w SPA już sam w sobie służy odprężeniu oraz odzyskaniu wewnętrznego spokoju. Mamy przecież wolny czas, który przeznaczamy na zabiegi niewymagające od nas wysiłku, wykonywane w kojącej atmosferze, na bazie aromatycznych olejków i kosmetyków, wykorzystujących uspokajający szum wody czy dotyk w trakcie masażu, co wprowadza w błogi relaks. Ale idea SPA opiera się również na zastosowaniu zabiegów, które mają dodatkowo mocne działanie regeneracyjne - łagodzą ból mięśni i stawów, wzmacniają krążenie, poprawiają metabolizm. Ale pomagają też pozbyć się toksyn z organizmu, likwidują obrzęki i zastoje limfatyczne. Działają więc wspomagająco na cały organizm w tym także na skórę. Podchodzę holistycznie do dbania o Pacjentów, dlatego stworzyliśmy Mental SPA, które pozwala dopełnić efekt innych naszych terapii np. z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii – wyjaśnia dr Marek Wasiluk założyciel warszawskiego Mental SPA L’experta.

Z jakich więc dobroczynnych zabiegów SPA można korzystać i jak one działają wspomagając nie tylko odpoczynek, ale również naszą urodę? Do głównych metod należą termoterapia, krioterapia lub hydroterapia, a także masaże i zabiegi na ciało oraz twarz.

W saunie suchej (inaczej fińskiej) powietrze nagrzewane jest do temp. od 60 do nawet 110 stopni Celsjusza przy zachowaniu wilgotności na poziomie 5-15 proc. Taka temperatura rozgrzewa ciało i uruchamia proces pocenia wraz z którym z organizmu usuwane są toksyny. Naczynia krwionośne poszerzają się i kurczą co poprawia krążenie. Zyskuje więc cały orgazm, który oczyszcza się, lepiej odżywia i dotlenia. Ale również skóra jest w lepszej kondycji. Dzięki takim mechanizmom staje się zdrowsza, dłużej jędrna i elastyczna. Dodatkowo odblokowują się w niej gruczoły łojowe, co reguluje wydzielanie serum, skóra staje się oczyszczona, w efekcie zmniejsza się ilość wyprysków.. Poprawie ulega również wygląd ciała, ponieważ pobyt w saunie poprawia metabolizm, sprzyja więc utrzymaniu prawidłowej wagi, zmniejsza obrzęki limfatyczne i redukuje cellulit.

Sauna mokra (zwana też łaźnią parową albo rzymską) rozgrzewa z kolei powietrze do około 40 - 46 stopni Celsjusza, ale wilgotność powietrza dochodzi w niej do prawie 100 proc. Wytworzona para wodna może zawierać różne, dobroczynne olejki, które mogą zapobiegać infekcjom. Ciepło oraz wysoka wilgotność obniżają napięcie mięśnie i inhalują. Wpływają również na skórę, pomagając w jej złuszczaniu i wygładzeniu. Inne efekty to podobnie jak w saunie suchej detoksykacja.

Wśród metod termoterapeutycznych wyróżnić można też JapanSpa, czyli saunę japońską Ganbanyoku („skalna kąpiel”). To seans podczas, którego leży się na rozgrzanych do temperatury 42-44 stopni Celsjusza płytach wulkanicznych. Emitują one lecznicze promieniowanie podczerwone, które przenika przez stykającą się bezpośrednio z kamieniem skórą w głąb ciała na głębokość 3-5 cm. Taki seans pomaga pozbyć się z organizmu metali ciężkich i innych toksyn. Wspomaga odporność. Naturalny balsam, który wydziela organizm podczas seansu wpływa regenerująco na skórę, nawilża ją i utrzymuje w dobrej jędrności. Rany goją się szybciej, a ewentualne dolegliwości związane z cerą i włosami zostają złagodzone. JapanSpa również wspomaga redukcję cellulitu i modelowanie sylwetki. Dodatkowo wydzielane ciepło wpływa leczniczo na kontuzje mięśniowe, ma właściwości przeciwbólowe, rozluźniające i antyreumatyczne.

Z kolei krioterapia oddziałuje na organizm za pomocą niskiej temperatury. Po seansie w gorącej saunie należy obkurczyć naczynia krwionośne. Może temu służyć np. fontanna lodowa. Są to płatki lodu, które należy delikatnie wcierać w rozgrzane ciało. Jest to przyjemniejsze od zanurzania się w lodowatej wodzie w bali. Dzięki takiemu działaniu pory skóry zamykają się, skóra zostaje ściągnięta, a przez to staje się bardziej jędrna. Schłodzenie temperatury ciała to także uspokojenie wewnętrznych organów, w tym zwolnienie akcji serca, a przez to obniżenie ciśnienia krwi.

Wśród metod hydroterapeutycznych wymienić można jacuzzi. Hydromasaż oczywiście odpręża. Poza tym poprawiaj jakość snu, wzmacnia układ odpornościowy i poprawia krążenie. Stymuluje przepływ limfy, a przez to poprawia metabolizm. Seans zwiększa przepływ tlenu i składników odżywczych do głównych narządów. Może to sprzyjać zmniejszeniu bólu mięśni i sztywności stawów. Dzięki jacuzzi skóra ulega ujędrnieniu. Pod wpływem ciągłym i powtarzającym się pulsacjom strumieni wody masaż powoduje rozszerzenie porów, co w rezultacie daje zdrową i lśniącą skórę. Także pomaga zniwelować obrzęki i cellulit.

Floating to natomiast swobodne unoszenie się na powierzchni wody w specjalistycznej kabinie. Woda ma 30 cm głębokości i zawiera leczniczy roztwór soli Epsom. Wyporność wywołuje wrażenie lewitacji. Ciało dryfuje w warunkach całkowitej izolacji zmysłowej od bodźców zewnętrznych, lekko kołysząc się Mięśnie są całkowicie rozluźnione, umysł wchodzi w stan głębokiego relaksu. Znika ból pleców, karku i stawów. Sól zawarta w wodzi jest bogata w magnez i siarkę, które wspomagają zdrowie i urodę. Magnez bowiem aktywuje działanie wielu enzymów, regeneruje komórki, reguluje procesy krzepnięcia krwi, wpływa na rozwój kości, wzmacnia układ odpornościowy i serce. Jego niedobory skutkują bezsennością i przewlekłym zmęczeniem. Bardzo dobrze wchłania się przez skórę, dzięki czemu floating pozwala uzupełnić jego niedobory. Lśniące włosy, nawilżona i elastyczna skóra, mocne paznokcie i sprawne stawy wspomagają związki siarki. Kąpiele w wodzie z solą Epsom mają również działanie oczyszczające i łagodzą stany zapalne. Przyspieszają rekonwalescencję po urazach mięśni, stawów i kości oraz gojenie się ran, zwiększają odporność i wytrzymałość organizmu.

Pobyt w SPA zazwyczaj dodatkowo połączony jest ze skorzystaniem ze specjalistycznych masaży i zabiegów na ciało, które wpływają nie tylko odprężająco, ale również leczniczo m.in. drenując i ujędrniając tkankę, czy detoksykując i oczyszczając lub nawilżając skórę. – W przypadku zabiegów na ciało i masaży można wybierać tak naprawdę w całym wachlarzu technik masowania i kosmetyków, które będą działać na odprężenie, złagodzenie bólu i napięć oraz wspomaganie stanu skóry w zależności od potrzeb pacjenta – dodaje dr Marek Wasiluk.

Jeśli chcemy cieszyć się witalnością, siłą i energią a także na długo zachować młodość i dobry wygląd, należy planować swój odpoczynek i na stałe wpisywać go w swój grafik! Pobyt zarówno w kurortach jak i miejskich SPA może w tym pomóc.