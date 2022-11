Reklama

Masaż jest formą dotyku, która może służyć zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Stosowany jest zarówno w lecznictwie, jak i służy relaksowi oraz zapewnia skórze młody wygląd. Jest popularną metodą rehabilitacji. Działa przeciwobrzękowo lub pobudzająco.

Masaże – rodzaje

Przeglądając oferty gabinetów fizjoterapeutycznych czy kosmetycznych, można natknąć się na oryginalne nazwy masaży, jak masaż lodem, masaż gorącymi kamieniami, masaż punktowy czy masaż tajski. Ze względu na sposób wykonywania masażu i mechanizm jego działania można te masaże podzielić na główne rodzaje:

Masaż leczniczy (klasyczny)

Dobierany jest w zależności od potrzeb pacjenta. Najczęściej korzystają z niego osoby cierpiące na przewlekły ból mięśni i stawów. Uwzględnia schorzenia i dolegliwości pacjenta, więc jest bezpieczną metodą terapii. Jest wiele technik wykorzystywanych podczas masażu leczniczego: uciskanie, ugniatanie, rozcieranie, oklepywanie, głaskanie. W porównaniu do masażu sportowego jest delikatny i odprężający. Głównym zadaniem masażu klasycznego jest poprawa stanu psychofizycznego osoby masowanej.

Masaż sportowy

Przyspiesza regenerację mięśni, zapobiega stanom przeciążeniowym ścięgien i więzadeł. Polecany osobom aktywnym fizycznie i sportowcom. Jest zbliżony do masaży klasycznego, ale wykorzystuje się w nim większą siłę i szybsze tempo.

Drenaż limfatyczny

Pomaga osobom, które mają obrzęki kończyn, bo usprawnia przepływ limfy. Polega na uciskaniu i pocieraniu skóry, wykonując specjalistyczne ruchy, których zadaniem jest przepchnięcie nagromadzonej limfy i poprawienie krążenia chłonki.

Masaż relaksacyjny

Może mieć funkcję leczniczą, gdy służy łagodzeniu stanów nerwowych, nerwicy, migreny, bólów głowy, zwłaszcza napięciowych. Zmniejsza napięcie mięśni i sprawia, że czujemy się wypoczęci. Można wykorzystywać do niego olejki eteryczne o działaniu uspokajającym czy poprawiającym jakość snu.

Masaże relaksacyjne - kiedy warto z nich skorzystać?

Kiedy jesteśmy zapracowani, przeciążeni i zestresowani, warto skorzystać z masażu relaksacyjnego. Jego głównym celem jest zmniejszenie napięcia psychicznego i mięśniowo-nerwowego. Po masażu czujemy się rozluźnieni i odprężeni. Taki masaż poprawia też samopoczucie.

Na co pomaga i kiedy potrzebny jest masaż?

Masaż przede wszystkim służy zmniejszeniu napięcia mięśniowego i łagodzeniu dolegliwości bólowych. Przyspiesza regenerację mięśni i usprawnia przepływ limfy. Poprawia samopoczucie.

Lekarz kieruje pacjenta na masaż w ramach rehabilitacji po urazie, operacji ortopedycznej albo wylewie. Albo gdy pacjent skarży się na dolegliwości bólowe i trudności w podejmowaniu aktywności fizycznej. Masaż pomaga też osobom, które mają intensywne treningi sportowe – profilaktycznie i leczniczo. Wiele osób decyduje się na masaże relaksacyjne, które wyciszają negatywne emocje i przynoszą wytchnienie.

Masaż – przeciwwskazania

Ostrożnie korzystać z masażu powinni sercowcy – pacjenci z nadciśnieniem, żylakami i stanami zapalnymi żył. Przeciwwskazaniem do masażu są też choroby skóry, zmiany alergiczne i wypryski.

Masaż nie jest też dobrym pomysłem świeżo po urazie lub operacji. Lepiej odczekać z nim także po infekcji wirusowej, by organizm się zregenerował i wzmocniła odporność.

Jakie masaże na prezent sprawdzą się najlepiej?

Masaż w prezencie to dobry pomysł na obdarowanie w zasadzie każdego. Jeśli jednak obawiamy się, że źle dopasujemy masaż do konkretnej osoby, można kupić kupon/voucher na dowolny masaż w danym gabinecie rehabilitacyjnym bądź kosmetycznym. Bezpiecznym wyborem będą masaże klasyczny (dobrany do danej osoby, jej dolegliwości i schorzeń) i relaksujący (przyniesie korzyści dla każdej zabieganej i zestresowanej osoby).

Wśród ofert masaży wyróżniają się także masaże dla dwojga, np. masaż tajski, podczas którego można zrelaksować się i jednocześnie cieszyć obecnością partnera.