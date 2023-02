Amerykańskie wytyczne dotyczące diety zalecają, aby większość dorosłych ograniczała spożycie sodu w diecie do 2,3 grama dziennie lub mniej, co odpowiada mniej więcej jednej łyżeczce soli. Przeciętny Amerykanin spożywa ponad 3,4 grama sodu dziennie.

Jak wykazała metaanaliza dziewięciu randomizowanych kontrolowanych badań, w przypadku osób z niewydolnością serca ograniczenie spożycia sodu w diecie do poniżej 2,3 grama dziennie nie przynosi dodatkowych korzyści i może zwiększyć ryzyko zgonu.

W niewydolności serca mięsień sercowy staje się zbyt słaby, aby skutecznie pompować krew. Ten przewlekły stan dotyczy ponad 6 milionów dorosłych Amerykanów. Wielu lekarzy zaleca dietę o niskiej zawartości sodu w celu obniżenia ciśnienia krwi i unikania typowych objawów, takich jak gromadzenie się płynu i obrzęk. Jednak poprzednie badania dotyczące optymalnego maksymalnego dziennego spożycia sodu u osób z niewydolnością serca dawały mieszane wyniki.

- Nasze ustalenia wykazały, że ograniczenie sodu w diecie do ilości mniejszej niż zwykle zalecana było kontrproduktywne w leczeniu niewydolności serca - powiedział dr Anirudh Palicherla z Creighton University School of Medicine w Omaha, główny autor badania. - Było to zgodne z niedawnym randomizowanym kontrolowanym badaniem sugerującym, że ograniczenie sodu większe niż obecnie stosowane niekoniecznie prowadzi do lepszych wyników.

Naukowcy przeanalizowali dziewięć randomizowanych kontrolowanych badań, które oceniały różne poziomy ograniczenia sodu u osób z niewydolnością serca i obejmowały dane dotyczące wskaźników zgonów i hospitalizacji. Większość badań przeprowadzono w latach 2008-2022, z wyjątkiem jednego wcześniejszego badania opublikowanego w 1991 r. Razem objęto nimi prawie 3500 pacjentów z niewydolnością serca.

Analizując wyniki we wszystkich badaniach, naukowcy stwierdzili, że pacjenci po diecie z docelowym spożyciem sodu poniżej 2,5 grama dziennie byli o 80 proc. bardziej narażeni na śmierć niż osoby w przypadku których dieta miała dostarczać 2,5 grama sodu dziennie lub więcej. W przypadku bardziej restrykcyjnych diet spożycie sodu wynosiło około 1,2-1,8 grama dziennie. Analiza nie wykazała, by pacjenci po bardziej restrykcyjnych dietach częściej trafiali do szpitala.

- Ograniczenie sodu jest nadal zalecanym sposobem aby pomóc w radzeniu sobie z niewydolnością serca, ale poziom ograniczeń pozostaje dyskusyjny - powiedział Palicherla. - Badanie to pokazuje, że należy skupić się na ustaleniu bezpiecznego poziomu spożycia sodu zamiast jego nadmiernego ograniczania.

Analizowane badania kliniczne cechowała znaczna zmienność, w tym różne cechy wyjściowe uczestnika, różne warunki opieki zdrowotnej oraz różne metody śledzenia spożycia sodu i wyników zdrowotnych. Niektóre badania wymagały od uczestników ograniczenia spożycia płynów oprócz spożycia sodu, podczas gdy inne badania - nie. Jednak Palicherla zaznaczył, że liczba badań i całkowita liczba uczestników zapewnia naukowcom wysoki poziom zaufania do ogólnych wyników.

Według autorów przyszłe badania mogłyby pomóc w wyjaśnieniu optymalnych docelowych poziomów sodu w diecie lub zidentyfikowaniu podgrupy pacjentów z niewydolnością serca, którzy mogliby odnieść korzyść z mniejszych bądź większych ograniczeń. Aby ograniczyć spożycie sodu, eksperci zalecają spożywanie większej liczby świeżych owoców i warzyw oraz gotowanie z wykorzystaniem nieprzetworzonych produktów, a nie gotowych sosów czy składników z pudełek i puszek, które często zawierają duże ilości sodu. Radzą aby podczas jedzenia lub kupowania przygotowanej żywności prosić o informacje oraz czytać etykiety żywności i wybierać produkty o najniższej zawartości sodu.