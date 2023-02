Szczepienie przeciwko COVID-19 wiąże się z mniejszym ryzykiem zawału serca, udaru mózgu i innych problemów sercowo-naczyniowych wśród osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 – informuje „Journal of the American College of Cardiology”.

Naukowcy z Icahn School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku przeanalizowali bazę danych National COVID Cohort Collaborative (N3C), największą ogólnokrajową kompleksową bazę danych na temat COVID-19. To pierwsze badanie, w którym przeanalizowano zarówno pełne, jak i częściowe szczepienia oraz związek z poważnymi niepożądanymi zdarzeniami sercowymi (MACE) w Stanach Zjednoczonych, potwierdzając podobne analizy przeprowadzone wcześniej przy użyciu koreańskiego rejestru COVID-19. Reklama Od momentu powstania w 2020 r. N3C stale gromadzi i harmonizuje dane z elektronicznych kart zdrowia w całym kraju. W badaniu wzięło udział 1 934 294 pacjentów, z których 217 843 otrzymało preparaty szczepionek mRNA firmy Pfizer-BioNTech lub Moderna lub szczepionkę wykorzystującą technologię wektorów wirusowych firmy Johnson & Johnson. W celu oceny związku szczepień z MACE zastosowano technikę statystyczną znaną jako metoda proporcjonalnego hazardu Coxa. - Staraliśmy się wyjaśnić wpływ wcześniejszych szczepień na zdarzenia sercowo-naczyniowe wśród osób, u których rozwinął się COVID-19 i stwierdziliśmy, że szczególnie wśród osób z chorobami współistniejącymi, takimi jak wcześniejsze MACE, cukrzyca typu 2, wysoki poziom cholesterolu, choroby wątroby i otyłość, istnieje związek z mniejszym ryzykiem powikłań. Chociaż nie możemy przypisać związku przyczynowego, są to potwierdzające dowody na to, że szczepienie może mieć korzystny wpływ na różne powikłania po COVID-19 – powiedział starszy autor, dr Girish N. Nadkarni, profesor medycyny w Icahn Mount Sinai. Reklama - Ku naszemu zaskoczeniu, nawet częściowe szczepienie wiązało się z niższym ryzykiem wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych – zaznaczyła autorka pierwszego badania, Joy Jiang, doktorantka w laboratorium dr Nadkarni. - Biorąc pod uwagę skalę infekcji SARS-CoV-2 na całym świecie, mamy nadzieję, że nasze odkrycia pomogą poprawić wskaźniki szczepień, zwłaszcza u osób ze współistniejącymi chorobami. Konieczne będą dalsze prace w celu wyjaśnienia zaangażowanych mechanizmów z perspektywy immunologicznej i wyjaśnienia roli podtypów SARS-CoV-2 i reinfekcji w ich związku z ryzykiem wystąpienia MACE.