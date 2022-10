W poniedziałek, 10 października, w Krakowie rozpoczyna się IV Human Week, czyli tydzień zdrowia psychicznego. W tym czasie w mieście organizowane będą tematyczne wykłady, dyskusje, ale też wieczór poetycki i wystawa. Podczas tegorocznych spotkań uczestnicy szczególnie nawiązywać będą do osoby i prac psychiatry Antoniego Kępińskiego w 50-lecie jego śmierci.

- Chcemy pokazać, że leczenie psychiatryczne to nie tylko zażywanie leków, diagnoza, ale to jest spotkanie z drugim człowiekiem. To ważne doświadczenie zarówno dla psychiatry, psychoterapeuty, jak i dla pacjenta – powiedziała dziennikarzom prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Dominka Dudek. Zwróciła uwagę na zaangażowanie organizacji pacjentów w tę edycję – byli pacjenci będą dzielić się swoimi doświadczeniami z gośćmi spotkań, w tym z mieszkańcami.

Psychiatra, pytana o stan zdrowia psychicznego Polaków, odpowiedziała, że badania wskazują na ok. 25-procentowy wzrost liczby zaburzeń depresyjnych lub lękowych spowodowanych pandemią. Z obserwacji lekarzy wynika jednak, że pacjenci bardziej przerażeni są wojną.

- Wiele osób ma traumę. Od pierwszego dnia wojny przychodzili pacjenci psychotyczni i przerażeni, mówiący o różnych wizjach jeźdźców Apokalipsy. Na podstawie kontaktu z pacjentem, w codziennej praktyce, śmiem twierdzić, że więcej przerażania widziałam w związku z wojną niż w związku z pandemią – powiedziała prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pełniąca też funkcję kierownika Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ.

Jej zdaniem dzięki wydarzeniom takim jak m.in. Human Week choroby psychiczne przestają być wstydliwe. - Niestety, dawniej bywało tak, że pierwszym sygnałem o chorobie psychicznej było samobójstwo – mówiła lekarz.

Jak oceniła, coraz więcej osób zgłasza się po pomoc, a depresja przestała być tematem tabu, została odczarowana. Z drugiej strony, jeśli chodzi o depresję, to termin ten – według psychiatry – jest nadużywany i chorobę często myli się ze zwykłym smutkiem czy lękiem.

Podkreśliła ogromną rolę pozaszpitalnej pomocy, domów środowiskowych, klubów pacjenta i arteterapii.

- Jesteśmy w trakcie wdrażania reformy psychiatrii, powstają centra zdrowia psychicznego i tu ważni są tzw. asystenci zdrowienia, czyli osoby, które przeszły przez kryzys psychotyczny i teraz dzieląc się swoim doświadczeniem, pomagają innym chorym – powiedziała prof. Dudek.

IV Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego Human Week potrwa do piątku. W poniedziałek wydarzenie zainaugurowało sympozjum w urzędzie miasta. Na zakończenie tygodnia psychiatrzy i organizatorzy rozegrają w Hali 100-lecia KS Cracovia towarzyski mecz piłki nożnej.

Organizatorem Human Week jest Szpital Uniwersytecki w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i z Urzędem Miasta Krakowa, przy zaangażowaniu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.