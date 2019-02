Najwięcej przypadków zachorowań na terenie województwa mazowieckiego zgłoszono w powiecie warszawskim – 15, następnie w radomskim – 6, pułtuskim – 4, wołomińskim – 4, pruszkowskim – 2, mińskim – 2, i po jednym w warszawskim zachodnim, węgrowskim, żyrardowskim, wyszkowskim, i łosickim.

Mazowiecki inspektor sanitarny poinformował, że osoby, które zachorowały od początku tego miesiąca, to dorośli w wieku od 20 do 64 lat (28 osób) i dzieci w wieku od 3 tygodni do 16 lat (10 osób). Wśród zgłoszonych chorych 24 osoby nie były szczepione przeciwko odrze. 10 osób spośród chorych to obcokrajowcy.

Nie odnotowano zgonów z powodu powikłań po zachorowaniu na odrę.

O początku roku w ramach nadzoru nad otoczeniem osób chorych zaszczepiono przeciwko odrze 748 osób.