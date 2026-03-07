Lek z ibuprofenem wycofany z aptek
Z rynku farmaceutycznego w Polsce wycofano jedną serię leku Kidofen (Ibuprofenum) 125 mg w czopkach, stosowanego głównie u dzieci w leczeniu bólu i gorączki.
Decyzja dotyczy konkretnego produktu:
- nazwa leku: Kidofen (Ibuprofenum)
- postać: czopki 125 mg
- opakowanie: 10 sztuk
- numer serii: 02AF1024
- termin ważności: listopad 2026 r.
- podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska
Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wskazana partia preparatu musi zostać jak najszybciej usunięta z aptek oraz nie może być dalej sprzedawana.
Według komunikatu inspekcji farmaceutycznej lek z tej serii nie może być dalej wprowadzany do obrotu ani sprzedawany w aptekach.
Dlaczego GIF wycofał lek?
Powodem decyzji były wyniki badań jakościowych prowadzonych w ramach monitorowania stabilności produktu leczniczego.
W trakcie analiz wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu jednego z zanieczyszczeń, co oznacza, że produkt nie spełnia określonych wymagań jakościowych.
Eksperci podkreślają, że w takich sytuacjach nie można jednoznacznie określić wpływu produktu na zdrowie pacjentów. Z tego powodu organy nadzoru farmaceutycznego podejmują decyzję o natychmiastowym wycofaniu wadliwej partii.
Co powinni zrobić pacjenci?
Najważniejsze jest sprawdzenie numeru serii leku, który znajduje się na opakowaniu.
Jeśli w domu znajduje się wskazana partia preparatu:
- nie należy jej stosować,
- warto skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem,
- lek można oddać do apteki w celu bezpiecznej utylizacji.
Specjaliści przypominają, że decyzja dotyczy tylko jednej konkretnej serii produktu, a nie wszystkich leków zawierających ibuprofen.
Ibuprofen - jeden z najczęściej stosowanych leków
Ibuprofen jest powszechnie stosowanym lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Preparaty z tą substancją stosuje się m.in. w przypadku:
- gorączki u dzieci i dorosłych,
- bólu głowy i zębów,
- dolegliwości mięśniowych i stawowych,
- objawów przeziębienia i grypy.
Właśnie dlatego decyzje o wycofaniu produktów z ibuprofenem są traktowane przez służby farmaceutyczne szczególnie poważnie - dotyczą bowiem leków, które znajdują się w wielu domowych apteczkach.
Ważne
Ważne: jeśli korzystasz z tego leku u dziecka, sprawdź numer serii na opakowaniu. Wycofanie dotyczy tylko jednej partii, ale jej stosowanie nie jest obecnie zalecane.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję