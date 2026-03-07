Lek z ibuprofenem wycofany z aptek

Z rynku farmaceutycznego w Polsce wycofano jedną serię leku Kidofen (Ibuprofenum) 125 mg w czopkach, stosowanego głównie u dzieci w leczeniu bólu i gorączki.

Reklama

Decyzja dotyczy konkretnego produktu:

nazwa leku: Kidofen (Ibuprofenum)

Kidofen (Ibuprofenum) postać: czopki 125 mg

czopki 125 mg opakowanie: 10 sztuk

10 sztuk numer serii: 02AF1024

02AF1024 termin ważności: listopad 2026 r.

listopad 2026 r. podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wskazana partia preparatu musi zostać jak najszybciej usunięta z aptek oraz nie może być dalej sprzedawana.

Według komunikatu inspekcji farmaceutycznej lek z tej serii nie może być dalej wprowadzany do obrotu ani sprzedawany w aptekach.

Dlaczego GIF wycofał lek?

Powodem decyzji były wyniki badań jakościowych prowadzonych w ramach monitorowania stabilności produktu leczniczego.

W trakcie analiz wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu jednego z zanieczyszczeń, co oznacza, że produkt nie spełnia określonych wymagań jakościowych.

Eksperci podkreślają, że w takich sytuacjach nie można jednoznacznie określić wpływu produktu na zdrowie pacjentów. Z tego powodu organy nadzoru farmaceutycznego podejmują decyzję o natychmiastowym wycofaniu wadliwej partii.

Co powinni zrobić pacjenci?

Najważniejsze jest sprawdzenie numeru serii leku, który znajduje się na opakowaniu.

Jeśli w domu znajduje się wskazana partia preparatu:

nie należy jej stosować,

warto skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem,

lek można oddać do apteki w celu bezpiecznej utylizacji.

Reklama

Specjaliści przypominają, że decyzja dotyczy tylko jednej konkretnej serii produktu, a nie wszystkich leków zawierających ibuprofen.

Ibuprofen - jeden z najczęściej stosowanych leków

Ibuprofen jest powszechnie stosowanym lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Preparaty z tą substancją stosuje się m.in. w przypadku:

gorączki u dzieci i dorosłych,

bólu głowy i zębów,

dolegliwości mięśniowych i stawowych,

objawów przeziębienia i grypy.

Właśnie dlatego decyzje o wycofaniu produktów z ibuprofenem są traktowane przez służby farmaceutyczne szczególnie poważnie - dotyczą bowiem leków, które znajdują się w wielu domowych apteczkach.