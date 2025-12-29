Badania nad mastocytozą

Co skłoniło Państwa do zbadania, czy 2-ME może być pomocny w mastocytozie?

W naszych pracach nad mastocytozą sięgnęliśmy po naturalny metabolit 17β-estradiolu. Choć nie wykazuje on klasycznego działania hormonalnego, ma dobrze udokumentowane właściwości antyangiogenne i przeciwnowotworowe. To czyni go interesującym kandydatem do badań nad chorobą, która – zgodnie z aktualną klasyfikacją – jest traktowana jako nowotwór hematologiczny.

W mastocytozie kluczową rolę odgrywają procesy związane z nadmierną proliferacją komórek i tworzeniem nowych naczyń krwionośnych. Dlatego poszukiwanie związków zdolnych do hamowania tych mechanizmów stanowi ważny kierunek badań przedklinicznych.

Co wyróżnia działanie 2-ME na tle innych substancji wpływających na mastocyty?

2-ME to związek pochodzenia endogennego, który potrafi hamować tworzenie nowych naczyń krwionośnych i ograniczać wzrost wybranych komórek nowotworowych. Dzięki temu wpisuje się w najważniejsze procesy napędzające mastocytozę.

Realizacja projektu w ramach grantu Polpharmy pozwoliła nam wykorzystać substancję o korzystnym profilu bezpieczeństwa i jednocześnie potencjalnie istotnym wpływie na mechanizmy odpowiedzialne za rozwój choroby. To podejście jest nowatorskie i otwiera przestrzeń do dalszej oceny, czy 2-ME może pełnić rolę terapeutyczną lub wspomagającą.

Badania wykazały selektywną cytotoksyczność 2-ME wobec mastocytów nowotworowych. Co to oznacza dla pacjentów?

„Selektywna cytotoksyczność” oznacza, że 2-ME działa przede wszystkim na komórki patologiczne, przy jednoczesnym oszczędzaniu komórek prawidłowych. W praktyce może to oznaczać:

bardziej celowane działanie terapeutyczne, mniejsze ryzyko działań niepożądanych, możliwość spowolnienia progresji choroby, ograniczenie nadmiernej angiogenezy, która często towarzyszy mastocytozie.

Choć to wyniki przedkliniczne, pokazują one, że związek może wpływać na sam mechanizm choroby, a nie jedynie jej objawy.

Nowatorskie podejście do leczenia

Czy użycie pochodnych hormonów sterydowych w mastocytozie można uznać za nowatorskie?

Tak, ale ważne jest, by podkreślić, że badania są na etapie przedklinicznym. Oznacza to, że choć rezultaty są obiecujące, 2-ME nie jest gotowym lekiem. Wprowadzenie go do praktyki wymaga dalszych badań dotyczących skuteczności, bezpieczeństwa i odpowiedniego dawkowania.

Jakie potencjalne korzyści terapeutyczne może dać 2-ME?

2-ME może:

zmniejszać liczbę patologicznych mastocytów,

działać bezpośrednio na mechanizm choroby,

ograniczać jej progresję, a nie tylko łagodzić objawy.

To czyni go potencjalnie interesującym uzupełnieniem aktualnych metod leczenia, zwłaszcza u pacjentów z formami skórnymi i układowymi choroby.

Jakie są kolejne kroki?

Aktualnie przygotowujemy manuskrypt z uzyskanych wyników i prowadzimy dalsze badania.

