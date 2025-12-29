Badania nad mastocytozą
W naszych pracach nad mastocytozą sięgnęliśmy po naturalny metabolit 17β-estradiolu. Choć nie wykazuje on klasycznego działania hormonalnego, ma dobrze udokumentowane właściwości antyangiogenne i przeciwnowotworowe. To czyni go interesującym kandydatem do badań nad chorobą, która – zgodnie z aktualną klasyfikacją – jest traktowana jako nowotwór hematologiczny.
W mastocytozie kluczową rolę odgrywają procesy związane z nadmierną proliferacją komórek i tworzeniem nowych naczyń krwionośnych. Dlatego poszukiwanie związków zdolnych do hamowania tych mechanizmów stanowi ważny kierunek badań przedklinicznych.
2-ME to związek pochodzenia endogennego, który potrafi hamować tworzenie nowych naczyń krwionośnych i ograniczać wzrost wybranych komórek nowotworowych. Dzięki temu wpisuje się w najważniejsze procesy napędzające mastocytozę.
Realizacja projektu w ramach grantu Polpharmy pozwoliła nam wykorzystać substancję o korzystnym profilu bezpieczeństwa i jednocześnie potencjalnie istotnym wpływie na mechanizmy odpowiedzialne za rozwój choroby. To podejście jest nowatorskie i otwiera przestrzeń do dalszej oceny, czy 2-ME może pełnić rolę terapeutyczną lub wspomagającą.
„Selektywna cytotoksyczność” oznacza, że 2-ME działa przede wszystkim na komórki patologiczne, przy jednoczesnym oszczędzaniu komórek prawidłowych. W praktyce może to oznaczać:
- bardziej celowane działanie terapeutyczne,
- mniejsze ryzyko działań niepożądanych,
- możliwość spowolnienia progresji choroby,
- ograniczenie nadmiernej angiogenezy, która często towarzyszy mastocytozie.
Choć to wyniki przedkliniczne, pokazują one, że związek może wpływać na sam mechanizm choroby, a nie jedynie jej objawy.
Nowatorskie podejście do leczenia
Tak, ale ważne jest, by podkreślić, że badania są na etapie przedklinicznym. Oznacza to, że choć rezultaty są obiecujące, 2-ME nie jest gotowym lekiem. Wprowadzenie go do praktyki wymaga dalszych badań dotyczących skuteczności, bezpieczeństwa i odpowiedniego dawkowania.
2-ME może:
- zmniejszać liczbę patologicznych mastocytów,
- działać bezpośrednio na mechanizm choroby,
- ograniczać jej progresję, a nie tylko łagodzić objawy.
To czyni go potencjalnie interesującym uzupełnieniem aktualnych metod leczenia, zwłaszcza u pacjentów z formami skórnymi i układowymi choroby.
Aktualnie przygotowujemy manuskrypt z uzyskanych wyników i prowadzimy dalsze badania.
Centrum Transferu Technologii GUMed aktywnie wspiera ochronę patentową wynalazków opracowanych na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku oraz nawiązuje współprace z otoczeniem biznesowym w celu skutecznej komercjalizacji tych rozwiązań. Oferujemy przedsiębiorcom bogate portfolio technologii z różnych dziedzin medycyny, obejmujące patenty polskie i zagraniczne oraz możliwość licencjonowania — w tym licencje testowe, demonstracyjne, warunkowe oraz sprzedaż praw do wynalazków. W GUMed realizujemy także usługi badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury oraz ekspertyzy naukowe i opinie o innowacyjności. Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu: ctt@gumed.edu.pl.