Kolory i kształty pieprzyków na skórze

Pieprzyki to najczęstsze łagodne zmiany skórne, wyjaśnia ekspert. Występują w różnych kolorach - niektóre są czerwonobrązowe jak wątroba, inne czarnobrązowe lub brązowożółte, a jeszcze inne niebieskawe, jeśli znajdują się głębiej w skórze. Bardzo rzadko pieprzyk staje się złośliwy - ale jest to możliwe. Dlatego każdy podejrzany pieprzyk powinien zostać zbadany przez dermatologa. Statystycznie tylko jeden na dziesięć tysięcy znamion rozwija się w czerniaka złośliwego - wyjaśniają eksperci. Zasada jest prosta: im więcej znamion, tym większe ryzyko zachorowania na raka. Osoby, których krewny pierwszego stopnia - czyli rodzic lub rodzeństwo - chorował na raka skóry, również mają znacznie zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry.

Pieprzyki występują od urodzenia lub rozwijają się późniejszym życiu. Dokładna przyczyna powstawania pieprzyków wrodzonych nie jest jasna. Pieprzyki nabyte - te, które pojawiają się po urodzeniu lub w ciągu pierwszych dwóch lat życia - są spowodowane połączeniem predyspozycji genetycznych i ekspozycji na promieniowanie UV. Tak zwane plamy starcze również powstają w wyniku zwiększonej ekspozycji na promieniowanie UV. Osoby o jaśniejszej karnacji zazwyczaj mają więcej pieprzyków. Piegi to nie znamiona, lecz osobna kategoria. To przejściowe zmiany w zewnętrznej warstwie skóry. Wiele osób z piegami zna ten efekt: plamki znikają pod koniec lata. Piegi są nieszkodliwe; nie rozwijają się w raka skóry.

Zasada ABCDE w ocenie pieprzyków

Ocena czy znamię jest normalne, czy nie, może być trudna. Tak zwana zasada ABCDE jest ważnym narzędziem i może pomóc w ocenie znamion. Podczas tego procesu znamię jest badane pod kątem różnych cech: czy jest asymetryczne, czy ma nieregularną granicę, czy ma różne kolory (im więcej kolorów ma znamię na skórze, tym bardziej jest podejrzane), czy jego średnica jest większa niż sześć milimetrów, czy wystaje ponad powierzchnię skóry, tzn. czy jest wypukła. Większość ludzi zauważa zmiany w swoich znamionach. Czasami swędzą, sączą się lub tworzą strupy - wyjaśniają eksperci. Każdy, kto rozpoznał znamię jako podejrzane lub ma znamię, którego nie jest pewien, powinien skonsultować się z dermatologiem. W przypadku podejrzenia zmiany złośliwej, a nawet raka skóry, cały pieprzyk jest usuwany chirurgicznie. Możliwe jest również usunięcie pieprzyka ze względów kosmetycznych. Czasami pieprzyki są uciążliwe, ponieważ znajdują się w niewygodnych miejscach - na przykład pod biustonoszem lub w okolicy talii.

Największy czynnik ryzyka raka skóry

Nasza skóra nie jest przyzwyczajona do słońca i światła ze względu na to, że większość czasu spędzamy w pomieszczeniach. Jednak w czasie wolnym i na wakacjach wiele osób wystawia skórę na działanie wysokich dawek światła słonecznego. Wysokoenergetyczne promieniowanie UV może zniszczyć materiał genetyczny komórek - zdrowa komórka macierzysta skóry może wówczas przekształcić się w komórkę macierzystą raka. Na szczęście w ostatnich latach wzrosła świadomość zagrożeń związanych z nadmierną ekspozycją na słońce i znaczenie odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania rakowi skóry jest odpowiednia ochrona przeciwsłoneczna. Specjaliści zalecają długie ubrania, zwłaszcza latem i kremy z filtrami. Nie ma czegoś takiego jak zdrowa opalenizna. Opalenizna jest zawsze mechanizmem ochronnym skóry.