Smakosze kawy nie wyobrażają sobie rozpocząć dnia bez filiżanki tego ciepłego trunku. Ma ona wiele potwierdzonych cennych właściwości. Ale czy picie jej na pusty żołądek to dobra decyzja? Te kwestię wyjaśnia dietetyk Michał Wrzosek.

Zdrowotne właściwości kawy

Kawa zawiera witaminy z grupy B: ryboflawinę, niacynę, kwas pantotenowy oraz taminę. Dodatkowo ma w sobie minerały: potas, mangan, magnez. Zawartość kofeiny dodaje energii, blokując adenozynę, która ma wpływ na sen.

Nowe badania naukowców wskazują, że 3-4 filiżanki dziennie mogą spowolnić biologiczne starzenie. Odkryto, że umiarkowane picie kawy wiąże się z dłuższymi telomerami - kluczowymi markerami młodości komórek. Wyniki badania pokazały, że osoby pijące 3–4 filiżanki kawy miały telomery, które odpowiadały biologicznemu wiekowi niższemu o około pięć lat

Czy można pić kawę na czczo?

Dietetyk Michał Wrzosek w poście na Instagramie wskazał, że można pić kawę na pusty żołądek. Jak wytłumaczył kawa pita na czczo obniża ryzyko wystąpienia raka żołądka. Dodatkowo zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju zespołu jelita drażliwego. Jak wskazują badania naukowców najlepsza porą do picia małej czarnej jest 4:00 rano do południa.