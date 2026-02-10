Co łączy tony nieużywanych biustonoszy ze Światowym Dniem Walki z Rakiem Piersi? Kobieca solidarność, troska o zdrowie i realna pomoc, która zaczyna się od prostego gestu i jednej decyzji: tak, oddaję biustonosz, który mi nie służy - na szczytny cel. Światowy Dzień Walki z Rakiem przypada 4 lutego i jest doskonałą okazją do podsumowania akcji reCYClingowej realizowanej w ramach 14. edycji kampanii Dotykam=Wygrywam.

Rak piersi - najczęściej diagnozowany nowotwór u kobiet na świecie

Rak piersi pozostaje najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet na świecie. Statystyki pokazują, że co ósma kobieta w ciągu życia może się z nim zmierzyć. Jednocześnie wcześnie wykryta zmiana daje bardzo wysokie szanse na pełne wyleczenie. Dlatego kampania Dotykam=Wygrywam od lat łączy edukację w zakresie samobadania piersi z działaniami społecznymi i ekologicznymi - przypominając, że profilaktyka zaczyna się od uważności na własne ciało. W październiku 2025 roku - miesiącu profilaktyki raka piersi - w blisko 170 salonach brafittingowych w całej Polsce, współpracujących z marką Panache, strategicznym partnerem kampanii, zebrano aż 36 522 źle dopasowane biustonosze.

Realne wsparcie dla kobiet

To kolejny rozdział w historii kampanii Dotykam=Wygrywam, która przez 14 lat zgromadziła łącznie 261 293 sztuki bielizny, co przekłada się na ponad 16 ton tekstyliów (16 331 kg) przekazanych firmie Wtórpol - jednej z największych spółek recyklingowych na świecie. Biustonosze trafiają do ponownego obiegu zgodnie z ideą zero waste, a uzyskane środki wspierają działania edukacyjne i pomocowe w walce z rakiem piersi prowadzone przez stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz fundację Wsparcie na Starcie.

Edukacja w zakresie raka piersi

W praktyce oznacza to, że każda oddana sztuka bielizny może stać się realnym wsparciem dla kobiet rozpoczynających nowy etap życia po chorobie, a także wsparciem działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie raka piersi. Środki te pomagają także finansować inicjatywy pokazujące, jak dbać o zdrowie piersi i jak zwiększać szanse na wczesne wykrycie zmian — m.in. poprzez programy edukacyjne Fundacji Wsparcie na Starcie, która prowadzi w szkołach biustopogadanki dla nastolatek, ucząc świadomości ciała, samobadania piersi i brafittingu.

Ambasadorki akcji

Kampania Dotykam=Wygrywam po raz kolejny pokazuje, że małe gesty mają ogromną wartość. Oddając źle dopasowane biustonosze w salonach brafittingowych, kobiety nie tylko wspierają szczytny cel, ale też przypominają sobie nawzajem, że zdrowie to wspólna sprawa. Do udziału zachęcają także ambasadorki kampanii, a są to m.in. Ada Fijał, Agnieszka Kaczorowska, Emilia Dankwa, Beata Sadowska, Daria Widawska, Elżbieta Romanowska, Aneta Zając, Monika Mrozowska, Ama Sieklucka, Anna Wendzikowska, Lidia Kalita, Aleksandra Kisio, Anna Gzyra-Augustynowicz, Ilona i Milena Krawczyńskie, czyli Siostry ADiHD, Anna Iberszer, Paulina Orłoś, Miss Polonia 2025 Maja Todd, Miss Polonia 2023 Ewa Jakubiec, Anna Męczyńska, Ola Żelazo