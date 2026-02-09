Słodki bilans: Pączek, donat czy faworek?

W tym roku pod lupę bierzemy nie tylko klasyki, ale i nowoczesne wersje naszych ulubionych bomb kalorycznych.

Klasyczny pączek z konfiturą i lukrem - to absolutny król kalorii. Jeden egzemplarz dostarcza od 340 do nawet 400 kcal. Jeśli wybierzesz wersję z bogatym nadzieniem typu pistacja czy adwokat, możesz dobić nawet do 500 kcal.

Kolorowe donaty z dziurką - wyglądają lżej, ale to pułapka. Choć ważą mniej, ich tłusta polewa i posypki sprawiają, że jeden donat to solidne 250–300 kcal.

Faworki (chrust) - jeden wydaje się niewinny (tylko 80 kcal), ale umówmy się: kto zje tylko jednego? Garść chrustu (ok. 100g) to już potężne uderzenie ponad 500 kcal.

Ile wysiłku kosztuje chwila przyjemności?

Zastanawiałeś się kiedyś, ile trzeba się "napocić”, żeby wyzerować jednego pączka? Jeśli planujesz wieczorne spalanie kalorii, przygotuj się na:

35 minut intensywnego biegania ,

, Prawie 1,5 godziny szybkiego spaceru ,

, 45 minut na rowerze.

2 godziny odkurzania.

Ile pączków można zjeść bez wyrzutów sumienia?

Większość dietetyków sugeruje, że 1 do 2 pączków to ilość, która pozwala uczcić tradycję bez rujnowania metabolizmu i sylwetki. Zjedzenie takiej ilości w ciągu jednego dnia nie spowoduje nagłego przyrostu tkanki tłuszczowej (żeby przytyć 1 kg tłuszczu, trzeba by zjeść nadprogramowe 7000 kcal, czyli ok. 20 pączków).