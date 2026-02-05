Świeże ananas, bo o nich mowa, można kupić w każdym supermarkecie. Ananasy pochodzą z Ameryki Południowej, gdzie były uprawiane przez rdzennych mieszkańców. W XVI wieku Portugalczycy rozpowszechnili je w Afryce i Azji. W XVIII-wiecznej Europie ananasy stały się symbolem luksusu. Teraz może kupić je każdy. Warto przyjrzeć się ananasom, bo to skarbnica cennych substancji odżywczych.

Wartości odżywcze i prozdrowotne ananasów

Ananas to prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Zawiera błonnik pokarmowy, witaminy C, A, E i te z grupy B, a także minerały - w tym potas, magnez, mangan i żelazo. Cennym składnikiem ananasa jest jednak bromelaina - enzym proteolityczny, który wspomaga trawienie, łagodzi stany zapalne i osteoporozę oraz może działać przeciwobrzękowo. Dzięki niemu ananas uchodzi za owoc wspierający regenerację organizmu i poprawiający komfort osób cierpiących na choroby stawów. Enzym może również obniżyć ryzyko stłuszczenia wątroby oraz zbyt wysokiego poziomu cholesterolu.

Ananas zawiera:

Wartości odżywcze, witaminy i minerały znajdujące się w 100 g ananasa (bazując na danych USDA):

kalorie - 50

białko - 0,5 g

tłuszcz - 0,1 g

węglowodany - 13,1 g (w tym cukry 9,9 g)

błonnik - 1,4 g

witamina C - ok. 48 mg

witamina B6 - ok.1,106-0,185 mg

potas - ok. 180 mg

mangan - 0,9-1,5 mg

magnez - 19,8 mg

Kto powinien jeść ananasy?

Regularne jedzenie ananasa wpływa na pracę serca i układu krążenia. Witaminy, zawarte w ananasie wspierają odporność, oprawiają stan skóry i włosów. Owoc sprawdza się też u osób dbających o sylwetkę - ma stosunkowo mało kalorii (ok. 50 kcal w 100 gramach). Dodatkowo wysoka zawartość wody sprawia, że świetnie nawadnia i daje uczucie sytości. Ananas polecany jest przede wszystkim osobom z problemami trawiennymi, sportowcom w okresie intensywnego wysiłku, a także wszystkim, którzy chcą zadbać o układ sercowo-naczyniowy. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na wysoką zawartość cukrów prostych powinny go ograniczyć osoby chorujące na cukrzycę.

Ananas to owoc niezwykle korzystny dla seniorów, wspomagający trawienie, krążenie oraz walkę ze stanami zapalnymi dzięki zawartości bromelainy. Jest bogaty w witaminę C, która wzmacnia odporność i spowalnia starzenie, a także wspiera zdrowie oczu (witamina A) i kości. Spożywany regularnie poprawia elastyczność skóry.

Jak poznać, że ananas jest dojrzały?

Dojrzały ananas jest lekko miękki przy naciśnięciu, ma słodki zapach u nasady, a jego liście, szczególnie środkowy, łatwo się wyrywają; skórka powinna być żółta lub złoto-pomarańczowa, a nie zielona. Wybierz cięższy owoc o jędrnej, ale nie twardej skórce.

Jak obrać ananasa?

Należy najpierw odkroić pióropusz ananasa i spód. Potem okrajamy wzdłuż owocu. Miąższ ananasa kroi się w plastry, półplastry lub kostkę. Dojrzały owoc jest słodki i idealny na przekąskę, do sałatek, smoothie, a także grillowany, czy jako dodatek do dań mięsnych.