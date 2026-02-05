Świeże ananas, bo o nich mowa, można kupić w każdym supermarkecie. Ananasy pochodzą z Ameryki Południowej, gdzie były uprawiane przez rdzennych mieszkańców. W XVI wieku Portugalczycy rozpowszechnili je w Afryce i Azji. W XVIII-wiecznej Europie ananasy stały się symbolem luksusu. Teraz może kupić je każdy. Warto przyjrzeć się ananasom, bo to skarbnica cennych substancji odżywczych.

Wartości odżywcze i prozdrowotne ananasów

Ananas to prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Zawiera błonnik pokarmowy, witaminy C, A, E i te z grupy B, a także minerały - w tym potas, magnez, mangan i żelazo. Cennym składnikiem ananasa jest jednak bromelaina - enzym proteolityczny, który wspomaga trawienie, łagodzi stany zapalne i osteoporozę oraz może działać przeciwobrzękowo. Dzięki niemu ananas uchodzi za owoc wspierający regenerację organizmu i poprawiający komfort osób cierpiących na choroby stawów. Enzym może również obniżyć ryzyko stłuszczenia wątroby oraz zbyt wysokiego poziomu cholesterolu.

Reklama

Ananas zawiera:

Reklama

Wartości odżywcze, witaminy i minerały znajdujące się w 100 g ananasa (bazując na danych USDA):

  • kalorie - 50
  • białko - 0,5 g
  • tłuszcz - 0,1 g
  • węglowodany - 13,1 g (w tym cukry 9,9 g)
  • błonnik - 1,4 g
  • witamina C - ok. 48 mg
  • witamina B6 - ok.1,106-0,185 mg
  • potas - ok. 180 mg
  • mangan - 0,9-1,5 mg
  • magnez - 19,8 mg
Wielki i trudny QUIZ z polskich zup. Smakosze dostaną 100 proc. i dolewkę
Wielki i trudny QUIZ z polskich zup. Smakosze dostaną 100 proc. i dolewkę

Zobacz również

Kto powinien jeść ananasy?

Regularne jedzenie ananasa wpływa na pracę serca i układu krążenia. Witaminy, zawarte w ananasie wspierają odporność, oprawiają stan skóry i włosów. Owoc sprawdza się też u osób dbających o sylwetkę - ma stosunkowo mało kalorii (ok. 50 kcal w 100 gramach). Dodatkowo wysoka zawartość wody sprawia, że świetnie nawadnia i daje uczucie sytości. Ananas polecany jest przede wszystkim osobom z problemami trawiennymi, sportowcom w okresie intensywnego wysiłku, a także wszystkim, którzy chcą zadbać o układ sercowo-naczyniowy. Trzeba jednak pamiętać, że ze względu na wysoką zawartość cukrów prostych powinny go ograniczyć osoby chorujące na cukrzycę.

Lepsza od makaronu i ziemniaków na obiad. Obniża cholesterol i poziom cukru
Lepsza od makaronu i ziemniaków na obiad. Obniża cholesterol i poziom cukru

Zobacz również

Ananas to owoc niezwykle korzystny dla seniorów, wspomagający trawienie, krążenie oraz walkę ze stanami zapalnymi dzięki zawartości bromelainy. Jest bogaty w witaminę C, która wzmacnia odporność i spowalnia starzenie, a także wspiera zdrowie oczu (witamina A) i kości. Spożywany regularnie poprawia elastyczność skóry.

Kotlety mielone pulchne, cudownie miękkie i smakowite. Wystarczy dodać pół łyżeczki
Kotlety mielone pulchne, cudownie miękkie i smakowite. Wystarczy dodać pół łyżeczki

Zobacz również

Jak poznać, że ananas jest dojrzały?

Dojrzały ananas jest lekko miękki przy naciśnięciu, ma słodki zapach u nasady, a jego liście, szczególnie środkowy, łatwo się wyrywają; skórka powinna być żółta lub złoto-pomarańczowa, a nie zielona. Wybierz cięższy owoc o jędrnej, ale nie twardej skórce.

Jak obrać ananasa?

Należy najpierw odkroić pióropusz ananasa i spód. Potem okrajamy wzdłuż owocu. Miąższ ananasa kroi się w plastry, półplastry lub kostkę. Dojrzały owoc jest słodki i idealny na przekąskę, do sałatek, smoothie, a także grillowany, czy jako dodatek do dań mięsnych.